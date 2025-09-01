Invest

Nestlé demite CEO que se envolveu com funcionária e indica novo executivo

Para o lugar de Laurent Freixe, a companhia nomeou Philipp Navratil, que iniciou sua carreira na Nestlé em 2001

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 15h49.

A Nestlé anunciou nesta segunda-feira, 1º, a demissão de Laurent Freixe do cargo de presidente-executivo após a constatação de que ele mantinha um relacionamento com uma subordinada direta, cuja identidade não foi revelada.

A apuração interna foi conduzida pelo presidente do conselho, Paul Bulcke, e pelo diretor independente principal, Pablo Isla, com apoio de uma consultoria jurídica externa.

“Essa foi uma decisão necessária. Os valores e a governança da Nestlé são fundamentos sólidos da nossa companhia”, afirmou Bulcke em comunicado, agradecendo a Freixe pelos anos de serviço.

Para o lugar dele, a companhia nomeou Philipp Navratil, até então vice-presidente sênior e responsável pela estratégia global de café, incluindo as marcas Nescafé e Starbucks.

Ele iniciou sua carreira na empresa em 2001 como auditor interno e, com a promoção, Navratil passa a liderar a maior empresa de alimentos do mundo.

