Multiplan (MULT3) tem recorde de vendas em 2022, de R$ 20 bilhões

A empresa de shoppings Multiplan (MULT3) informou nesta quarta-feira, 4, que teve um recorde de vendas no ano de 2022, com saldo de R$ 20 bilhões no último ano. Dados da prévia operacional apontam alta de 37,1% nas vendas frente ao ano de 2021. Em comparação com o período pré-pandemia, em 2019, a alta é de 22,8%.

A companhia informou que todos os shoppings do portfólio apresentaram crescimento de dois dígitos no período. O maior destaque foi o Shopping Vila Olímpia, que ultrapassou as vendas de 2021 em 56,6%. Na sequência, o Morumbi Shopping teve alta anual de 53,7%.

As vendas nas mesmas lojas (SSS) tiveram aumento de 34,5% na comparação com 2021.

A divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2022 da companhia será no dia 9 de fevereiro.

Multiplan (MULT3) no 4º trimestre

No quarto trimestre, a Multiplan registrou alta de R$ 6,3 bilhões, crescimento de 12,9% frente ao mesmo período de 2021.

Segundo a companhia, a Black Friday e o Natal impulsionam as vendas – as datas superaram o ano anterior em 18,9% e 12,7%, respectivamente.

Já a Copa do Mundo e as eleições reduziram o movimento e as vendas nos shoppings da empresa. Desconsiderando os eventos, a Multiplan estima que o crescimento total no período haveria sido de 15,4%.