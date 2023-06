Oncoclínicas levanta R$ 897 milhões em oferta de ações com apetite de fundos estrangeiros

A Oncoclínicas (ONCO3), empresa da área de saúde especializada no atendimento e tratamento oncológico, levantou R$ 897 milhões em sua oferta subsequente de ações, apurou a EXAME Invest.

A oferta foi 23% primária, ou seja, de novos papéis emitidos, e 77% foi secundária, com o Goldman Sachs reduzindo sua fatia na empresa em que está investido desde 2015.

A participação do banco está representada pelos dois fundos Josephina, que juntos detinham, antes da oferta, 62% da empresa. No follow on, o Goldman Sachs exerceu o adicional de 25% na venda diante da demanda forte de fundos internacionais, explica uma pessoa familiarizada com a operação.

O preço da ação ficou em R$ 10,25, com desconto de 2,3% em relação à cotação do dia do anúncio da oferta. O preço da ação naquele dia foi de R$ 10,49. Os papéis começam a ser negociados na quinta-feira, 22.



A operação foi exclusiva para investidores profissionais, aqueles que possuem pelo menos R$ 10 milhões em operações financeiras.

A empresa estreou na Bolsa em 2021, com preço da ação fixado em R$ 19,25.