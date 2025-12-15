Moedas emergentes superam o dólar e lideram ganhos em 2025

Redação Exame
As moedas emergentes se firmaram como protagonistas no mercado cambial em 2025, beneficiadas por juros elevados, fluxos consistentes de capital e uma reavaliação do dólar como referência global.
Em meio à desaceleração da moeda norte-americana e tensões comerciais, o segmento atraiu investidores institucionais e hedge funds, impulsionando o volume de negociações e os retornos em países como Hungria, Brasil e México.
O destaque foi o florim húngaro, que valorizou cerca de 20% frente ao dólar no ano e teve seu volume de negociação mais que dobrado desde janeiro. Segundo traders consultados pela Reuters, a moeda teve seu melhor desempenho em quase 25 anos. No acumulado de 2025, o índice de moedas emergentes da MSCI subiu mais de 6%, no melhor resultado desde 2017.
Com o enfraquecimento do dólar — que caiu quase 11% no primeiro semestre, a maior baixa para o período desde os anos 1970 —, os investidores começaram a revisar posições excessivas em ativos norte-americanos e buscar oportunidades em mercados menos explorados.
Para o JPMorgan, o ciclo de 14 anos de baixa das moedas emergentes chegou ao fim. "O mundo está sobrecarregado de ativos dos EUA e evitou os emergentes por muito tempo", afirmou Jonny Goulden, chefe de estratégia de renda fixa para emergentes do banco.
O ambiente mais previsível no segundo semestre, após uma onda de volatilidade no início do ano, abriu espaço para operações como carry trades — tomar empréstimos em moedas de baixo rendimento para aplicar em mercados com taxas mais altas, como o Brasil.
As oportunidades se converteram em receita recorde para os principais bancos globais. Segundo a Vali Analytics, as 25 maiores instituições financeiras arrecadaram US$ 40 bilhões com moedas emergentes nos primeiros nove meses de 2025 — mais que o dobro dos ganhos com moedas do G10, como euro e iene.
Fundos como a EDL Capital, com US$ 1 bilhão sob gestão, lucraram com apostas contra o dólar, obtendo retorno de 28% no ano. Já a Amia Capital, com US$ 1,4 bilhão em ativos, teve ganho de 16%, com forte exposição a títulos locais de países em desenvolvimento.
A rotação beneficiou moedas de países com política monetária conservadora e alta liquidez nos mercados de títulos, como o real brasileiro e o peso mexicano, que também figuram entre os destaques de 2025.
Apesar do cenário favorável, o Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou para riscos sistêmicos no mercado cambial. Em seu relatório mais recente, a instituição destacou que quase metade do volume global de câmbio é intermediado por poucos grandes bancos, o que gera fragilidade em momentos de estresse.
Além disso, fatores locais ainda pesam para algumas moedas. A rúpia indiana, por exemplo, atingiu mínimas históricas com o enfraquecimento do comércio e dos investimentos. Já a rupia da Indonésia foi afetada por incertezas políticas e dúvidas sobre a autonomia do banco central.
Com o mercado precificando dois cortes na taxa de juros dos EUA no próximo ano, a expectativa é que a recomposição de portfólios globais em direção a moedas emergentes continue. A maior parte dos analistas ouvidos pela Reuters projeta novos fluxos de capital, especialmente para títulos locais de países com fundamentos sólidos e boas taxas reais de retorno.