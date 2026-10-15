Möbius e Desenvolve SP miram data centers e internet do interior em fundo de R$ 70 mi

• Möbius Capital e Desenvolve SP lançam fundo de R$ 70 milhões para financiar provedores regionais de internet e data centers de pequeno porte em São Paulo

lançam fundo de para financiar provedores regionais de internet e data centers de pequeno porte em São Paulo • A agência de fomento do governo paulista entra com R$ 50 milhões ; a gestora coloca R$ 20 milhões na parte do fundo que absorve as primeiras perdas

; a gestora coloca na parte do fundo que absorve as primeiras perdas • O dinheiro pode antecipar mensalidades de clientes, bancar equipamentos e financiar aquisições num setor em consolidação

O provedor de internet de uma cidade do interior paulista tem uma receita relativamente previsível, já que milhares de clientes pagam a mensalidade todo mês. O que costuma faltar é crédito para crescer. É nesse espaço que a Möbius Capital e a Desenvolve SP querem atuar com um fundo de R$ 70 milhões dedicado a provedores regionais de internet e a data centers de pequeno porte no estado.

O veículo é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), estrutura que investe em valores que as empresas têm a receber. Na prática, o fundo poderá adiantar ao provedor o dinheiro das mensalidades pagas por seus clientes, sejam pessoas físicas ou empresas. Também poderá financiar a compra de equipamentos e operações de expansão, incluindo a compra ou a fusão de empresas.

Esse último ponto conversa com o momento do setor. O mercado de provedores regionais passa por um movimento de consolidação, em que empresas maiores compram concorrentes menores, e esse tipo de operação depende de capital.

O que é a Desenvolve SP

A Desenvolve SP é a agência de fomento do governo do Estado de São Paulo. Funciona como um banco público estadual, que empresta dinheiro a empresas paulistas, sobretudo pequenas e médias, para estimular a economia do estado. Além do crédito direto, a agência também investe em fundos administrados por gestoras privadas, selecionadas por meio de chamadas públicas.

Foi assim que a Möbius chegou ao negócio. A gestora apresentou a proposta na chamada da Desenvolve SP para FIDCs e FIPs, passou por análise de elegibilidade, apresentação presencial e due diligence, e teve o investimento aprovado pelo comitê da agência.

Quem corre o primeiro risco

A Desenvolve SP subscreveu R$ 50 milhões em cotas seniores, que têm prioridade para receber os pagamentos. A Möbius ficou com R$ 20 milhões em cotas subordinadas, que só recebem depois das seniores e são as primeiras a absorver eventuais calotes. Se alguma operação der errado, o prejuízo bate antes no bolso da gestora.

"Nossa meta é ampliar o acesso ao crédito e facilitar recursos para negócios inovadores. Por meio do blended finance, conseguimos atrair investimento privado, potencializar o impacto do recurso público e alcançar mais empreendedores", afirma Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP, em comunicado.

O termo blended finance se refere à combinação de dinheiro público e privado num mesmo investimento.

Internet e data center perto de quem produz

A aposta é que cidades do interior com baixa penetração de internet ganhem conectividade e acesso mais próximo a data centers, o que tende a ajudar empresas locais a ganhar produtividade.

A Möbius atua há cerca de cinco anos com infraestrutura digital.

"Temos um histórico de realizar financiamento para aquisições de provedores de internet, operações via mercado de capitais para fomentar o crescimento de empresas do setor, além de dar apoio no avanço da profissionalização e governança dessas companhias", diz Roberto Savaris, sócio e fundador da gestora.

A Möbius foi fundada por ex-executivos do Credit Suisse e reúne cerca de R$ 1 bilhão entre capital comprometido e investido. A casa também está em captação de um novo fundo de crédito estruturado, com meta de até R$ 1 bilhão, que combina crédito privado, precatórios e compra de fazendas na mesma cota.