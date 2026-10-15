Como remover pessoas e objetos de fotos usando IA no celular — e de graça

Apagar pessoas de fotos: a IA do celular reconstrói o fundo no lugar do elemento removido (MacMagazine)
Colaboradora
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17h01.
O Google Fotos oferece de graça a Borracha mágica, que apaga pessoas e objetos de fotos em Android e iPhone. Donos de iPhone 15 Pro ou mais novo contam com a Limpeza no app Fotos, e Galaxy com Galaxy AI têm a Edição generativa na Galeria. Para celulares sem IA generativa, o Snapseed faz retoques menores sem anúncios nem marca d'água.
Desde maio de 2024, a Borracha mágica do Google Fotos (Magic Eraser, no original) está liberada sem assinatura para qualquer celular com Android 8 ou iOS 15 em diante e pelo menos 3 GB de RAM. É o caminho mais simples para apagar objetos e pessoas de fotos com IA no celular, de graça, porque não depende da marca do aparelho. Quem tem iPhone 15 Pro ou mais recente, ou um Galaxy compatível com Galaxy AI, encontra ainda uma opção nativa na própria galeria.
O funcionamento é parecido em todos os apps. O usuário marca o elemento indesejado, como um desconhecido ao fundo ou um fio de poste, e a IA analisa a área ao redor para reconstruir o fundo no espaço vazio. A técnica se chama preenchimento generativo, ou inpainting.
A escolha depende do celular. As quatro opções gratuitas mais acessíveis no Brasil são:
O recurso está no editor do app, tanto na versão para Android quanto na para iPhone. O passo a passo:
Em muitas imagens, o app destaca por conta própria pessoas ao fundo e fios elétricos como sugestões de remoção. Basta tocar na sugestão e confirmar. A opção Refinar seleção permite adicionar ou retirar partes da marcação quando a IA pega área demais.
Se a Borracha mágica não aparecer no menu, o suporte do Google recomenda conferir a conexão e a bateria, liberar espaço de armazenamento e atualizar o app.
A Limpeza faz parte da Apple Intelligence, disponível em português do Brasil desde março de 2025. Ela funciona do iPhone 15 Pro em diante, com o recurso ativado em Ajustes, na seção Apple Intelligence e Siri. Para usar:
Com o iOS 27, lançado em setembro de 2026, a Limpeza ganhou novos modelos de IA e passou a remover objetos maiores com menos borrões no fundo. Durante a edição, o usuário escolhe entre os modos automático, rápido e alta qualidade. O último se sai melhor em remoções grandes ou em fundos com muitos detalhes.
A edição no app Fotos não é destrutiva. Para desfazer tudo, basta entrar no editor da imagem e escolher Reverter ao Original.
Nos Galaxy compatíveis com Galaxy AI, a função se chama Edição generativa e fica no editor da Galeria. O passo a passo:
A Samsung lista duas condições para o recurso. Ele exige conexão com a internet e login na conta Samsung. A imagem final pode ser redimensionada para até 12 MP e recebe uma marca d'água visível, que indica o uso de IA generativa.
O Snapseed atende quem tem um aparelho sem suporte aos recursos acima. O app do Google é gratuito para Android e iPhone e não exibe anúncios nem aplica marca d'água. A remoção fica na opção Reparar:
O Reparar copia os pixels vizinhos em vez de gerar um fundo novo. Por isso, rende bem em superfícies uniformes, como céu ou parede. Em pessoas grandes ou fundos cheios de detalhes, o resultado fica abaixo do obtido com a Borracha mágica ou a Limpeza.
A qualidade da remoção depende mais da seleção do que do app. Quatro cuidados evitam manchas e borrões:
Pessoas distantes, sobre fundos simples, são os casos mais fáceis. Quem aparece em primeiro plano ou sobreposto a outras pessoas tende a deixar falhas, porque a IA precisa inventar uma área maior da cena.
Sim. A Borracha mágica do Google Fotos, a Limpeza do iPhone, a Edição generativa da Samsung e o Snapseed não cobram pela remoção de objetos. Os recursos nativos dependem de um aparelho compatível.
Não. A Borracha mágica exige Android 8 ou iOS 15 em diante e pelo menos 3 GB de RAM. Aparelhos abaixo disso podem usar o Snapseed.
A Edição generativa da Samsung cria conteúdo com IA para preencher o fundo. A empresa aplica a marca d'água para indicar esse uso, e a imagem pode ser reduzida para até 12 MP.
Os modelos compatíveis com Apple Intelligence: iPhone 15 Pro, 15 Pro Max e as linhas posteriores. Em aparelhos mais antigos, o Google Fotos oferece a Borracha mágica.
Apps como YouCam Perfect e PhotoDirector têm download gratuito, mas costumam exibir anúncios ou reservar a remoção por IA para assinantes. Antes de instalar qualquer um, confira as permissões de acesso à galeria e à câmera.