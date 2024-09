Microsoft anuncia recompra de ações de US$ 60 bilhões e eleva dividendos em 10%

A Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, anunciou um novo programa de recompra de ações no valor de US$ 60 bilhões (aproximadamente R$ 330 bilhões). O valor corresponde ao maior montante já autorizado pela companhia, refletindo a confiança em sua robusta posição financeira e na capacidade de continuar gerando valor aos seus acionistas. Além disso, a empresa também revelou um aumento de 10% em seu dividendo trimestral, que passa a ser de US$ 0,83 (R$ 4,57) por ação, superando os US$ 0,75 (R$ 4,13) pagos anteriormente. As informações são da Bloomberg.

Os acionistas registrados até o dia 21 de novembro receberão o novo dividendo. O programa de recompra de ações, por sua vez, substitui a autorização anterior, também no valor de US$ 60 bilhões, aprovada em 2021. A nova autorização não possui data de validade, o que oferece à Microsoft flexibilidade para recomprar ações de acordo com a necessidade e as condições de mercado.

Expansão impulsionada pela IA

A Microsoft tem se destacado nos últimos anos graças ao seu posicionamento estratégico no mercado de inteligência artificial (IA), que tem sido um dos principais motores de crescimento da companhia. A empresa integrou tecnologias de IA em diversos de seus produtos, como o Microsoft Teams, Word e Outlook, com o objetivo de oferecer soluções mais eficientes e produtivas aos usuários. Essas tecnologias foram desenvolvidas em colaboração com a OpenAI, reforçando o compromisso da empresa com a inovação e a liderança no setor de IA.

Nesta segunda-feira, 16, a Microsoft lançou uma nova gama de ferramentas baseadas em inteligência artificial, que foram recebidas com grande entusiasmo pelo mercado. Essas soluções inovadoras ampliam o portfólio de produtos da empresa e prometem transformar a forma como empresas e indivíduos utilizam as ferramentas da Microsoft em suas atividades diárias.

A Microsoft tem sido amplamente beneficiada pelo entusiasmo global em torno das tecnologias de IA. Esse movimento tem atraído investidores e gerado expectativas de crescimento sustentado, especialmente nas áreas de computação em nuvem e automação inteligente. A adoção de IA nos produtos da empresa está criando um ecossistema robusto que visa aumentar a eficiência dos negócios e a produtividade dos usuários.

Solidez financeira

Após o anúncio da recompra de ações, as ações da Microsoft registraram uma leve alta no pregão estendido, com o valor de fechamento em US$ 431,34 (R$ 2374,31) na sessão regular de segunda-feira. Nos últimos 12 meses, as ações da Microsoft tiveram uma valorização de 31%, refletindo o forte desempenho da empresa no mercado.

O sucesso contínuo da Microsoft pode ser atribuído a sua sólida posição financeira. A empresa divulgou que, ao final de junho, possuía US$ 75,5 bilhões (cerca R$ 415 bilhões) em caixa e equivalentes, o que proporciona uma base sólida para continuar investindo em tecnologias de ponta e garantir a sua competitividade no longo prazo. No quarto trimestre fiscal, a empresa registrou um fluxo de caixa livre de US$ 23,3 bilhões (aproximadamente 128 bilhões), representando um aumento de 18% em comparação com o ano anterior. Esse desempenho foi impulsionado pelos investimentos em capital destinados a apoiar as ofertas de computação em nuvem e inteligência artificial da empresa.

Com esse fluxo de caixa robusto, a Microsoft tem a capacidade de continuar retornando valor aos seus acionistas por meio de recompras de ações e aumentos nos dividendos, ao mesmo tempo em que financia sua expansão em setores estratégicos. A recompra de ações é vista como uma forma eficaz de aumentar o valor das ações, uma vez que reduz a quantidade de ações em circulação e potencialmente eleva o preço das mesmas.