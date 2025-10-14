Michelin reduz projeção de lucro com queda nas vendas e impacto das tarifas dos EUA

A fabricante francesa de pneus Michelin revisou para baixo sua previsão de desempenho financeiro deste ano, citando a desaceleração da demanda e o impacto das tarifas comerciais dos Estados Unidos. A decisão ocorre antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre, marcada para 22 de outubro.

De acordo com informações da Bloomberg, as vendas no mercado norte-americano caíram cerca de 10% no período, enquanto outros mercados registraram leve crescimento em volume.

A Michelin afirmou que o ambiente comercial global permanece instável, o que tem afetado as perspectivas de curto prazo para o setor automotivo e de transporte.

Redução do lucro operacional e do fluxo de caixa

Diante desse cenário, a companhia agora projeta um lucro operacional entre 2,6 bilhões e 3 bilhões de euros (US$ 3,02 bilhões a US$ 3,49 bilhões), abaixo da estimativa anterior de mais de 3,4 bilhões de euros.

O fluxo de caixa livre, antes de fusões e aquisições, deve variar de 1,5 bilhão a 1,8 bilhão de euros, também abaixo da previsão anterior de 1,7 bilhão de euros.

Estratégia da Michelin para além de pneus

A Michelin, tradicionalmente conhecida pela produção de pneus, tem diversificado seus negócios sob a liderança de Hervé Le Gavrian. A empresa contou à EXAME que expandiu sua atuação em hotelaria, mobilidade e saúde, com iniciativas como o selo “Chaves Michelin” para hotéis e a solução Michelin Connected Fleet para otimizar frotas e reduzir consumo de combustível.

Entre as inovações mais recentes está o desenvolvimento de velas de alta tecnologia para transporte marítimo, que buscam reduzir emissões e tornar a logística global mais sustentável.