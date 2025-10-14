Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Michelin reduz projeção de lucro com queda nas vendas e impacto das tarifas dos EUA

Fabricante francesa prevê lucro operacional entre 2,6 e 3 bilhões de euros após retração nas vendas no mercado norte-americano

Michelin: fabricante de pneus revisa projeção de lucro devido a queda nas vendas e impactos das tarifas dos EUA (Mark Thompson/Getty Images)

Michelin: fabricante de pneus revisa projeção de lucro devido a queda nas vendas e impactos das tarifas dos EUA (Mark Thompson/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 05h51.

A fabricante francesa de pneus Michelin revisou para baixo sua previsão de desempenho financeiro deste ano, citando a desaceleração da demanda e o impacto das tarifas comerciais dos Estados Unidos. A decisão ocorre antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre, marcada para 22 de outubro.

De acordo com informações da Bloomberg, as vendas no mercado norte-americano caíram cerca de 10% no período, enquanto outros mercados registraram leve crescimento em volume.

A Michelin afirmou que o ambiente comercial global permanece instável, o que tem afetado as perspectivas de curto prazo para o setor automotivo e de transporte.

Redução do lucro operacional e do fluxo de caixa

Diante desse cenário, a companhia agora projeta um lucro operacional entre 2,6 bilhões e 3 bilhões de euros (US$ 3,02 bilhões a US$ 3,49 bilhões), abaixo da estimativa anterior de mais de 3,4 bilhões de euros.

O fluxo de caixa livre, antes de fusões e aquisições, deve variar de 1,5 bilhão a 1,8 bilhão de euros, também abaixo da previsão anterior de 1,7 bilhão de euros.

Estratégia da Michelin para além de pneus

A Michelin, tradicionalmente conhecida pela produção de pneus, tem diversificado seus negócios sob a liderança de Hervé Le Gavrian. A empresa contou à EXAME que expandiu sua atuação em hotelaria, mobilidade e saúde, com iniciativas como o selo “Chaves Michelin” para hotéis e a solução Michelin Connected Fleet para otimizar frotas e reduzir consumo de combustível.

Entre as inovações mais recentes está o desenvolvimento de velas de alta tecnologia para transporte marítimo, que buscam reduzir emissões e tornar a logística global mais sustentável.

Acompanhe tudo sobre:MichelinTarifasLucro

Mais de Invest

Airbus abre fábricas nos EUA e na China e mira 75 jatos A320 por mês até 2027

Tesla Cybertruck perde espaço e registra queda de 63% nas vendas

Gol anuncia plano para fechar capital no Brasil 

Samsung tem maior lucro trimestral desde 2022 com demanda aquecida por chips e IA

Mais na Exame

Mercados

Airbus abre fábricas nos EUA e na China e mira 75 jatos A320 por mês até 2027

Negócios

Amazon e TikTok podem antecipar recuperação da Estée Lauder, dona da MAC, prevê Goldman Sachs

ESG

Pré-COP30: Marina cobra US$ 9 bi para florestas, Brasil promete COP sem bloqueios em negociações

Brasil

Cotado para STF, Pacheco participa de encontro com Alcolumbre, Fachin e Gonet