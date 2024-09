Mercados da Ásia caem após payroll mais fraco que o esperado nos EUA

Os mercados da Ásia-Pacífico começaram a semana em queda, com Hong Kong liderando as perdas na região, após o relatório de empregos dos EUA divulgado na sexta-feira ter vindo mais fraco do que o esperado.

O HSI caiu 1,77% na última hora de negociação, enquanto o CSI 300 da China caiu 1,19%, atingindo seu menor nível em sete meses.

O Nikkei 225 fechou 0,48% abaixo, enquanto o Topix caiu 0,68%. Já o iene se enfraqueceu 0,65% em relação ao dólar, saindo de uma baixa de nove meses alcançada na sexta-feira.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,33%, enquanto o Kosdaq subiu 1,11% (um dos poucos a fecharem no azul nesta segunda). E o S&P/ASX 200 da Austrália fechou em queda de 0,32%.

Pelos indicadores da região, a taxa de inflação da China cresceu 0,6% ano a ano, abaixo dos 0,7% esperados pelos economistas pesquisados ​​pela Reuters. Na base mensal, o IPC subiu 0,4%, abaixo dos 0,5% esperados.

No Japão, o PIB do segundo trimestre chegou a 2,9% em uma base anualizada, menos do que os 3,2% esperados por economistas pesquisados ​​pela Reuters. Um número de crescimento mais fraco do PIB restringirá as opções do Banco do Japão para aumentar as taxas de juros.

Payroll mais fraco

Na sexta-feira, as vagas nos EUA aumentaram em 142.000, abaixo dos 161.000 estimados por economistas pesquisados ​​pela Dow Jones. Por outro lado, a taxa de desemprego caiu para 4,2%, em linha com as expectativas.

O S&P 500 registrou sua pior semana desde março de 2023. O Nasdaq teve sua pior semana desde março de 2022. Já o Dow Jones caiu 1% na sexta.