Payroll: desemprego nos EUA cai para 4,2% em agosto e aposta é que FED cortará juros em 0,5 pp

A taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou em 4,2% em agosto com a criação de 142 mil vagas no mês, segundo dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho, divulgados nesta sexta, 6. O resultado ficou abaixo das expectativas de mercado, que esparava a abertura de 161 mil postos.

Com isso, o mercado passa a esperar que o Federal Reserve (FED), o Banco Central norte-americano, corte os juros em 0,5 ponto percentual.

Os dados trambém mostram que há 7,1 milhões de pessoas sem trabalho no país. A taxa de desemprego é 0,1 ponto percentual menor do que em julho. Naquele mês, percentual de pessoas sem trabalho estava em 4,3%.

Apesar disso, em agosto de 2023 o índice estava em 3,8%, com 6,3 milhões de desempregados.

A maior parte das novas vagas veio da construção civil, com saldo líquido de 39 mil postos, e do setor de saúde, com 31 mil vagas. Já na indústria houve fechamento de postos de trabalho.