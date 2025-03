Méliuz compra US$ 4,1 mi em Bitcoin e pode investir até 10% do caixa na criptomoeda

A Méliuz (CASH3) anunciou nesta quinta-feira, 6, a compra de 45,72 Bitcoin por US$ 4,1 milhões, ao preço médio de US$ 90.296,11 por unidade.

A operação faz parte de uma nova estratégia de tesouraria da empresa, que agora permite a alocação de até 10% do caixa total em Bitcoin, com foco no retorno de longo prazo.

A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração, que também alterou a política interna de gestão de liquidez, agora chamada de Política de Aplicações Financeiras. Além disso, foi criado um Comitê Estratégico de Bitcoin, responsável por avaliar a viabilidade de expandir a iniciativa e definir diretrizes para governança e compras futuras.

A empresa analisa a possibilidade de adotar o Bitcoin como seu principal ativo estratégico de tesouraria, além de explorar formas de geração adicional da criptomoeda para os acionistas. A análise inclui mudanças em documentos societários e políticas internas para viabilizar novos investimentos no ativo digital.

A Méliuz deve divulgar um novo fato relevante sobre a estratégia em 45 a 60 dias.