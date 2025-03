"Pessoas que venderam bitcoin são perdedores", diz autor de Pai Rico, Pai Pobre

Autor do livro best-seller de finanças pessoais "Pai Rico, Pai Pobre", Robert Kiyosaki é um grande defensor do investimento em bitcoin. Desta vez, o escritor de falas polêmicas afirmou que as "pessoas que venderam bitcoin na última crise são perdedores".

People who sold BITCOIN in the last crash are LOSERS.

Don’t they know who the President of the United States is?

President Trump….the right President at the right time….understands the power of BITCOIN.

When he begins buying BITCOIN to help solve America’s financial…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 5, 2025