Meli aposta em 'surra' de cupons e cashback para Black Friday

O Mercado Livre chega à Black Friday 2025 com ambição de superar o desempenho que teve na data passada. Durante a temporada de 2024, a companhia movimentou R$ 9,4 bilhões no e-commerce brasileiro, crescimento de 10,7% em relação a 2023, segundo a Neotrust Confi. O Meli registrou recorde de vendas num único dia. Para este ano, a empresa projeta uma edição "histórica", reforçada por investimentos inéditos em cupons e cashback.

"Em 2024 batemos o recorde de vendas da história do Mercado Livre num único dia e na quinta-feira, que tinha sido dia 28, já tinhamos superado todas as vendas da Black Friday de 2023", afirmou disse Túlio Landin, diretor sênior de Marketplace da companhia, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 27, para divulgar a estratégia para a Black Friday de 2025.

"No ano passado, o Mercado Livre se consolidou como o principal destino de compras, foi uma edição com resultados extremamente expressivos e nos dá confiança para dizer que a Black Friday desse ano vai ser histórica", prosseguiu o executivo.

Entre as novidades, o Mercado Livre vai destinar R$ 100 milhões em cupons, aumento de 150% em relação a 2024 e o maior valor já anunciado para uma Black Friday. O frete grátis, disponível desde 2019, também permanece como um diferencial.

A campanha deste ano teve início hoje, ganha reforços na data dupla de novembro — 11 do 11 — e se estende até a Cyber Monday, no dia 1° de dezembro. A peça conta com a participação de figuras como Marcos Mion, Suzana Vieira, Ana Castela e Neymar Jr que, de acordo com a empresa, "reforçam a conexão da marca com os consumidores".

O Mercado Pago, braço financeiro do grupo, também vai desempenhar um papel estratégico neste ano com a continuidade do parcelamento em até 21 vezes sem juros com cartão da instituição.

"Vimos resultado do parcelamento no ano passado", afirmou na coletiva Felipe Castaño, head de Marketing e Growth do Mercado Pago no Brasil. "O cartão do Mercado Pago é o único cartão de crédito que dá cashback na hora quando você compra no Mercado Livre. Isso é realmente muito relevante".

Para apoiar os planos da empresa para uma das datas mais importantes do varejo, a instituição financeira realizou em entre os dias 14 e 20 de outubro uma pesquisa online nacional com 42 mil clientes das empresas.

O estudo identificou que 81% dos consumidores se planejam para a Black Friday, sendo que 77% pretendem parcelar as compras e mais de 50% estimam gastar acima de R$ 1 mil. Além disso, cupons seguem como fator decisivo: 76% dos respondentes apontam o benefício como relevante na decisão de compra, enquanto 74% já esperam pelas datas promocionais para antecipar as compras de natal.

"E nós sabemos que nesse parcelamento, quanto mais alto o ticket, mais relevante será esse parcelamento. Então se o consumidor se planeja é porque ele está mais confiante e se o parcelamento continua [alto], ele será cada vez mais relevante", disse Castaño.

Para além dos consumidores, a empresa também anunciou para os vendedores da plataforma 100% de cashback no valor de novas maquininhas adquiridas.

A empresa também prepara seu ecossistema logístico. Ao todo, 20 mil vagas foram abertas para atender a alta demanda, sendo 75% permanentes, e o planejamento prevê alcançar 55 mil funcionários até o fim do ano, um aumento de 50% em relação a dezembro de 2024.

De olho na concorrência

As estratégias são feitas em meio a um ambiente de forte concorrência, com outras gigantes do comércio eletrônico no Brasil apresentando novas armas para a disputa pelo consumidor na internet durante a principal temporada de compras do ano, que envolve não só a Black Friday como o Natal também.

Em meio a esse período, o Mercado Livre vem anunciando uma série de iniciativas, como a entrada no setor farmacêutico, uma política monitoramento dos preços praticados pelos sellers em plataformas concorrentes e a parceria de longo prazo com as Casas Bahia, com o objetivo de levar produtos de maior volume e ticket médio mais alto, como eletrodomésticos, para o Meli.

A parceria tem ínicio no dia 1° de novembro com a plataforma de marketplace ampliando os investimentos com cupons e a varejista no acesso ao crédito, ao liberar R$ 1,2 bilhão na Black Friday.