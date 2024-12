Black Friday recorde no Mercado Livre, Shopee e mais; veja os produtos mais vendidos

A Black Friday 2024 chegou ao fim com faturamento acumulado de R$ 9,4 bilhões entre a quinta-feria, 28, e o domingo, 1º. O montante é 10,7% maior do que o mesmo período de 2023, quando houve faturamento de R$ 8,43 bilhões. Em unidades vendidas, foram 18,2 milhões, aumento de 14%.

Os dados foram coletados com mais de 5.000 varejistas e fazem parte do levantamento realizado pela Neotrust Confi, empresa de soluções de inteligência para o varejo.

O ticket médio encolheu. De acordo com o levantamento, foi de R$ 525,66, 2,9% menor do que em 2023. A cesta de pedidos teve em média 2,9 itens por pedido, 3,3 a menos do que em 2023. Além disso, 63% das compras foram com cartão de crédito; em 2023, foram 61%.

As boas vendas na Black Friday 2024 deste ano foram impulsionadas por alguns fatores. A data oficial, 29 de novembro, que coincide com o pagamento da primeira parcela do 13º salário e a proximidade do Natal, pode contribuir para o aumento dos gastos do consumidor.

O sábado, 30 de novembro, foi o dia que apresentou maior crescimento quando comparado com o mesmo período de 2023. A data registrou R$ 1,9 bilhão em faturamento, o montante foi 21,95% maior do que o sábado pós-Black Friday do ano passado.

Crescimento por categoria

Na análise por categorias de produtos, a mais vendida foi a de eletrodomésticos, com 15,8% de participação de mercado e registrou crescimento de 4% em relação ao período similar de 2023.

Veja a participação de cada categoria e a variação em relação ao ano passado:

Categoria Participação (%) Variação em Relação a 2023 Eletrodomésticos 15,8% + 4% Eletrônicos 11,3% - 4% Telefonia 9,4% - 13% Moda e Acessórios 7,5% - 2,2% Ar e Ventilação 6,3% + 66,1% Informática 5,7% - 8,4% Móveis 5,6% + 14% Beleza e Perfumaria 5,5% + 13,1% Automotivo 3,6% + 36% Esporte e Lazer 3,6% + 41%

Qual foi o desempenho do Mercado Livre na Black Friday

O Mercado Livre, líder em e-commerce na América Latina, registrou resultados históricos da Black Friday 2024. Na quinta-feira, 28, na véspera da Black Friday, a empresa já havia superado as vendas registradas no ano passado, e no dia 29, bateu o recorde de vendas da história do Mercado Livre e do e-commerce brasileiro. O valor absoluto não foi divulgado.

Entre as estratégias implementadas neste ano, está a campanha “Tá na Sua Mão” que atraiu milhões de acessos ao app do Mercado Livre, impulsionados pelas ofertas de até 80% e os R$ 55 milhões em cupons do Mercado Livre e Mercado Pago.

“Movimentamos o varejo brasileiro, trazendo cada vez mais o consumidor para o comércio online”, diz Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil.

Durante o mês de novembro, os itens mais vendidos em volume no país refletem a diversidade no sortimento do Mercado Livre:

Jogo de lençol

Azeite

Creatina

Já os produtos mais vendidos em valor foram videogame e celulares.

Qual foi o desempenho da Shopee na Black Friday

O marketplace Shopee dobrou as vendas na quinta e sexta deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2023.

O destaque foi para as categorias de Casa e Construção e Moda, mas também houve forte impulso em produtos de maior valor agregado, como computadores, videogames, celulares, e eletrodomésticos, com crescimento superior a 100% em todas. A fritadeira elétrica foi o item mais vendido, com uma média de 34 unidades por minuto.

“O desempenho da data reforça a crescente confiança do consumidor brasileiro na Shopee como destino para a compra dos mais diversos produtos, seja de itens que facilitam o dia a dia como para aqueles que exigem mais investimento como videogames e eletrodomésticos", diz Felipe Piringer, head de marketing da Shopee.

A Shopee vendeu nove videogames por minuto, além de outros eletrônicos e eletrodomésticos como smartphones, caixas de som, Smart TV e projetor 4k. Já na categoria casa, torneira de inox, furadeira, parafusadeira e jogo de lençol foram os favoritos dos consumidores.

A Shopee também destacou sua estratégia de live commerce, realizando duas grandes transmissões ao vivo com ofertas exclusivas. A Live da Virada, realizada na noite de 28 de novembro, alcançou mais de 400 mil visualizações e 3 milhões de curtidas. Outra transmissão, a live Escolhidos da Black, somou mais de 3 milhões de curtidas, com a participação de influenciadores como Lusca.

Qual foi o desempenho da MadeiraMadeira na Black Friday

A MadeiraMadeira antecipou sua Black Friday em 2024, oferecendo descontos e ofertas relâmpagos durante todo o mês de novembro. Como resultado, a empresa registrou um aumento de 60% nas vendas em comparação com 2023.

Ao contrário de edições anteriores, quando as promoções eram concentradas na última semana de novembro, os clientes receberam seus produtos com mais antecedência, garantindo que estivessem preparados para as festas de fim de ano.

“Investimos na maior Black Friday da nossa história para que nossos clientes tivessem o melhor atendimento e pudessem preparar seus lares com antecedência”, diz Robson Privado, cofundador e CGO da MadeiraMadeira.

A plataforma teve um pico histórico de 30 milhões de visitas, com o aplicativo responsável por 50% das vendas, apresentando um crescimento de 15% em relação ao ano passado. Os itens mais vendidos foram guarda-roupas, sofás e cozinhas completas.

Entre os produtos mais vendidos na Black Friday da MadeiraMadeira estão: