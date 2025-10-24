Vender no Meli não reduz nosso e-commerce, diz CEO das Casas Bahia

A recém-anunciada parceria entre Casas Bahia (BHIA3) e Mercado Livre (MELI34), que passa a valer a partir de 1º de novembro, não deve comprometer o crescimento do e-commerce próprio da varejista no médio e longo prazo. Ao menos, é isso o que afirma o CEO da companhia, Renato Franklin, durante coletiva de imprensa para divulgar a estratégia para a Black Friday de 2025. O executivo diz que a parceria é complementar, e não substitutiva.

"O cliente é soberano e escolhe onde comprar. Nossa força de marca, o alcance logístico e a carteira de crédito fazem com que o consumidor continue vindo ao nosso site. Essa é uma parceria de longo prazo, bem estruturada, que nos protege de riscos e amplia nossas oportunidades", disse o executivo.

Analistas do sell side e especialistas consultados pela EXAME viram com bons olhos a iniciativa de compartilhamento das estruturas das empresas. Mas levantaram dúvidas de como ficaria o e-commerce da Casas Bahia, e alguns viram risco de dependência no médio e no longo prazo.

A dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio tem um market place próprio cujo valor total de mercadorias vendidas (GMV) avançou 16,2% no segundo trimestre.

Franklin afirma que a companhia continuará priorizando seu ecossistema próprio, formado por lojas físicas, site e aplicativo. Segundo o executivo, a presença no marketplace do Mercado Livre é uma oportunidade para ampliar canais e conquistar novos clientes em um momento de alta competitividade no varejo.

"Somando a visibilidade que o Mercado Livre tem e a boa UX [experiência do usuário] da plataforma com a nossa escala comercial, infraestrutura logística e poder de crédito, conseguiremos ampliar nossas vendas e ganhar market share", disse ele.

"Obviamente esse é o principal foco, ganhar vendas e ganhar uma alavancagem operacional com mais receita na companhia, mas acabamos tendo ganhos de eficiência cruzada pela sinergia que existe entre as duas companhias", acrescentou.

Varejista aposta na 'maior Black Friday' com R$ 1,2 bilhão em crédito para o cliente

O estímulo principal para as vendas da Casas Bahia numa das datas mais importante para o comércio, que neste ano ocorre no dia 28 de novembro, será o crediário.

O CEO afirmou que a empresa se prepara para liberar R$ 1,2 bilhão em crédito durante o próximo mês, um aumento de 20% em relação ao ano passado, quando o volume foi de R$ 1 bilhão.

"A única métrica que estamos abrindo é do crediário, que é o principal driver da companhia. Mesmo com o cenário de crédito desafiador, conseguimos qualificar cada cliente com muita precisão, o que nos permite crescer com segurança", disse Franklin.

O executivo observou, contudo, que o ambiente macroeconômico continua pressionado. Com juros ainda elevados, a companhia notou uma piora no rating de crédito até mesmo de clientes tradicionalmente bem avaliados. "As pessoas estão entrando em uma bola de neve".

Para o próximo ano, Franklin vê a Copa do Mundo e o período eleitoral como fatores que devem impulsionar o consumo. "Ano eleitoral tem injeção de dinheiro, e nosso cliente é a população brasileira. Apesar de empregada, ela está endividada, mas quando há impulso de recurso, o consumo gira".

Campanha “Super Black Ao Vivo” quer integrar físico e digital

A Casas Bahia também deu início hoje à sua campanha de Black Friday, batizada de "Super Black Ao Vivo", uma ação multiplataforma que reforça a integração entre lojas físicas e canais digitais.

Com o objetivo de "resgatar o calor" das lojas físicas, a companhia preparou uma maratona de eventos ao vivo com promoções-relâmpago, descontos agressivos e condições inéditas no crediário. As ações serão protagonizadas pelo repórter Márcio Canuto e por influenciadores como Beatriz Reis, com transmissões simultâneas nas lojas, no site e no aplicativo.

Segundo Franklin, a Casas Bahia pretende fazer a maior Black Friday da história da empresa, com foco em ganho de market share e aceleração do crédito.

"Tudo o que montamos para a Black do ano passado continuou rodando o ano inteiro. Agora, vamos intensificar com mais força, mais crédito e mais volume. É o momento de ganhar mercado", concluiu.