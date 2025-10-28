5 razões para e-commerces investirem em IA antes do Natal

No e-commerce, 77% dos líderes em times de serviço e suporte já sentem pressão dos executivos para implementar inteligência artificial.

A pesquisa do Gartner, feita com 265 profissionais, confirma a realidade discutida diariamente: quem não implementar IA e automação pode acabar ficando para trás.

Não é atoa que, segundo RELEX Solutions, 60% das empresas no e-commerce brasileiro já estão se movimentando. E com a aproximação da Black Friday, do Natal e do Ano Novo, a urgência no uso da IA e da automação ficará ainda mais evidente.

Mas para as empresas e líderes que ainda não entendem os benefícios, que agora são aspectos vitais para a perenidade dos negócios, damos alguns exemplos simplificados do que a automação por IA pode oferecer para o e-commerce.

1. Aumento da eficiência ao automatizar tarefas repetitivas

Eis alguns dos muitos processos tradicionais do e-commerce que podem ser automatizados:

Pedidos,

Processo de cotação,

Conciliação financeira,

Atualização de estoque,

Disponibilidade de parceiros logísticos,

Onboarding de novos parceiros de negócios para ganho de escala.

A automação destes processos libera equipes para atividades mais estratégicas. É tudo uma questão do uso dos dados que a empresa já possui.

Este é o primeiro passo para reduzir erros, ganhar velocidade e preparar o negócio para a transformação digital.

2. Personalização da experiência do cliente em grande escala

Com o apoio da inteligência artificial, é possível analisar dados de comportamento de compra e ao agregar informações da própria empresa ou até dados externos, oferecer recomendações personalizadas e assertivas em tempo real.

“Os dados já se consolidaram como um ativo essencial para a competitividade das empresas. Hoje, ferramentas de IA generativa, por exemplo, ajudam os negócios a transformar informação em vantagem real, permitindo decisões mais rápidas e inteligentes”, diz Paulo França, head de Ofertas da Engineering Brasil.

O especialista da companhia global de tecnologia da informação e consultora especializada em transformação, ressalta que essa abordagem fortalece a relação com o consumidor e contribui para o aumento do ticket médio.

3. Automação de processos: porta de entrada para a inovação

A adoção de tecnologias de automação de processos de alto volume e suscetíveis a erros, como a automação robótica, fortalece a operação, gera dados confiáveis e abre caminho para evoluir rumo a soluções mais avançadas de inteligência artificial.

4. Tomada de decisões mais assertiva com base em dados

A combinação de IA e análise avançada permite prever demanda, fluxo e tamanho de estoque por SKU`S, ajustar preços dinamicamente conforme a demanda e identificar tendências de consumo, garantindo que a operação esteja sempre alinhada ao mercado.

5. Otimização do atendimento com automação inteligente

Chatbots integrados a fluxos automatizados tornam o suporte mais ágil e consistente, além de reduzir o tempo de resposta e melhorar a experiência do cliente no pós-venda.

“Quando somamos tudo isso à automação de processos de negócios integrados, por meio da IA, em que agentes interagem e geram valor real, vemos o e-commerce deixar de ser apenas digital e passa a ser inteligente”, conclui França.