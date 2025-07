Marfrig aumenta participação na BRF em meio à impasse sobre fusão

A Marfrig (MRFG3) passou a deter 58,87% do capital social da BRF (BRFS3), segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no sábado, 12. O aumento da fatia acionária foi registrado na véspera, após o fechamento do mercado, e acontece em meio ao processo de fusão entre as duas companhias.

A nova participação inclui ações ordinárias e derivativos com e sem liquidação física. Derivativos com liquidação exclusivamente financeira somam 5,11%, enquanto 990,5 milhões de ações ordinárias e instrumentos com liquidação física completam os 58,87%.

A notificação foi assinada por Marfrig, MMS Participações e o MAMS Fundo de Investimento em Ações. As empresas afirmaram que a movimentação não visa alterar o controle ou a estrutura administrativa da BRF — que já está sob controle da Marfrig —, mas reforçaram que a operação está no contexto da proposta de incorporação da BRF pela Marfrig, apresentada em maio.

Impasses sobre fusão

O aviso ao mercado veio um dia depois de a CVM suspender, pela segunda vez, a assembleia-geral extraordinária (AGE) da BRF, que decidiria sobre a fusão. A decisão atendeu a solicitações de acionistas minoritários, que alegaram irregularidades no processo. A AGE estava marcada para esta segunda-feira, 14, mas, com a nova determinação, só poderá ocorrer 21 dias após a divulgação de informações adicionais exigidas pela autarquia.

Se aprovada nas assembleias de ambas as companhias e cumpridas as condições previstas, a operação transformará a BRF em subsidiária integral da Marfrig

Os signatários da notificação informaram ainda que não possuem outros valores mobiliários da BRF além dos já declarados e que não participam de acordos de voto ou contratos de compra e venda de ações da companhia.