Quais as chances de a fusão entre BRF e Marfrig virar um caso de Justiça?

O mercado teme que a novela da BRF termine sem a fusão com Marfrig ou com prejuízo a investidores no último capítulo. São finais alternativos para um enredo arrastado, que já está começando a frustrar o mercado, além dos minoritários descontentes com a operação.

Tem gente vendo insegurança jurídica em mais um adiamento da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) pela CVM, o segundo, atrasando em mais de quarenta dias as deliberações sobre a combinação de negócios.

“A crescente pressão regulatória e judicial fortalece a percepção de que o desfecho do processo está longe de ser consensual”, afirma Igor Guedes, analista de frigoríficos da Genial Investimentos. Segundo ele, a falta de clareza, citada pela CVM em ambas as decisões que tomou, joga sombra a governança da operação.

Acionistas minoritários é uma ameaça maior que o recurso da Minerva

O principal entrave agora vem de acionistas minoritários.

A Previ alega que teria um prejuízo de R$ 2,6 bilhões se a fusão ocorrer da maneira que foi estruturada. O fundo de pensão do Banco do Brasil, com menos de 5% de participação na BRF, já tentou suspender a AGE na Justiça uma vez, e tendo seu pedido indeferido, entrou com agravo. Ao seu lado, tem Alex Fontana, herdeiro da família Sadia, acionista com percentual de 0,2% na gigante de proteína. O protesto dos minoritários convenceu a CVM e corre em paralelo em um processo de arbitragem, direito às companhias do Novo Mercado da B3.

É a relação de troca da operação, de 0,8521 ação da Marfrig para cada papel da BRF, que está sendo questionada. Os acionistas acham que está subavaliada e querem saber de que forma a comissão independente responsável por fazer essa conta chegou nesse resultado. A independência da análise também é motivo de questionamento.

Na seara antitruste, a Minerva contesta o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) à operação e as envolvidas ganharam um prazo para provar que a fusão não causa os danos concorrências alegados pela concorrente. Fora a presença do fundo saudita SALIC na estrutura acionária dos três players.

Para Guedes, os riscos do Cade rever sua decisão estão diluídos. É a ação dos minoritários já está gerando efeitos concretos. “As iniciativas judiciais e arbitrais tiveram como consequência direta a postergação da AGE, o que mostra um poder de influência mais imediato”, diz o analista.

Ajuste na fusão e risco de judicialização

A união das empresas promete ganhos de escala, racionalização de ativos, eficiência industrial e expansão coordenada de mercados. Mas a avaliação de analistas é que as sinergias previstas ficam comprometidas quando o cronograma se alonga. O risco de deterioração do ambiente macroeconômico, em um momento no qual o Brasil leva um "tarifaço" de 50% dos Estados Unidos, fragilizam as prometidas melhoras de margem e geração de caixa.

Guedes vê chances concretas de que a proposta de fusão entre Marfrig e BRF passe por ajustes antes da sua efetivação — especialmente no ponto em que os minoritários estão batendo, a troca de ações.

“Acreditamos que o risco de judicialização vem aumentando de forma significativa, após a nova investida de acionistas minoritários contra a relação de troca proposta. Os mesmos investidores que já haviam conseguido atrasar a votação na CVM — com destaque para a Previ e o empresário Alex Fontana — agora ingressaram novamente na Justiça, desta vez com um agravo no Tribunal de Justiça de São Paulo, além de um processo arbitral, buscando suspender a AGE e questionar os termos da operação”, comenta o analista.

“Diante desse cenário, o risco de que a fusão seja judicializada até as instâncias superiores, ou que a AGE sofra suspensão por decisão liminar, tornou-se mais concreto”, conclui.