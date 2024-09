Lufthansa estuda comprar fatia da TAP, diz jornal

O CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, deve se reunir com autoridades do governo português nesta segunda-feira para seguir com a proposta de adquirir uma fatia da companhia aérea estatal TAP.

O jornal italiano Corriere della Sera relatou no domingo que a Lufthansa tentará comprar uma participação inicial de 19,9% na TAP. As conversas ainda estão em estágio preliminar.

O governo português reafirmou em julho seus planos de privatizar a TAP, acrescentando que os termos da venda ainda precisam ser definidos. A administração anterior tinha como objetivo vender pelo menos 51% da companhia.

A TAP cujas dificuldades aumentaram durante a pandemia de Covid-19, foi completamente renacionalizada emergencialmente em 2020, beneficiando-se de uma injeção de recursos públicos de US$ 3,37 bilhões de (cerca de R$ 17,5 bilhões, na cotação da época), acompanhada de um plano de reestruturação negociado com a Comissão Europeia.

A Lufthansa, assim como a Air France-KLM e a IAG, empresa controladora da British Airways e da Iberia, declararam publicamente seu interesse na TAP. A maior atração da companhia aérea sediada em Lisboa está em suas ligações com o Brasil, do qual é a maior operadora europeia. Ela também mantém uma forte presença na África e opera vários voos para a América do Norte.

Spohr conseguiu recentemente autorização para a aquisição pela Lufthansa de uma participação na transportadora italiana ITA Airways. A IAG, por outro lado, desistiu de sua busca pela Air Europa em meio à oposição dos reguladores. A Air France-KLM concluiu a compra de uma participação na transportadora escandinava SAS AB na semana passada.

Lufthansa deverá devolver R$ 4 bilhões por cancelamentos de voos durante pandemia

O Departamento de Transporte (DoT) dos Estados Unidos conseguiu fazer com que três companhias aéreas, em particular o grupo alemão Lufthansa, reembolsem cerca de US$ 1 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 5 bilhões, a passageiros por cancelamentos ou modificações de voos durante a pandemia de covid-19.

A Lufthansa aceitou restituir US$ 775 milhões (R$ 4 bilhões) e pagar uma multa de US$ 1,1 milhão (R$ 5,7 milhões), enquanto sua concorrente KLM pagará US$ 113,3 milhões (R$ 593 milhões) e também uma multa de US$ 1,1 milhão.