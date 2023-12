Governo de Portugal inicia privatização da TAP; veja o que muda

O governo português anunciou, nesta quinta-feira, a privatização de pelo menos 51% do capital da companhia aérea TAP Air Portugal, despertando o interesse de suas concorrentes europeias, Air France-KLM, Lufthansa e do grupo IAG (British Airways e Iberia).

"O governo aprovou hoje o decreto que dá início ao processo de privatização da TAP", anunciou o ministro das Finanças, Fernando Medina, após a reunião semanal de gabinete — desejando ceder ao menos 51% do capital da empresa e reservando até 5% aos assalariados.

Por enquanto, o governo português definiu vários objetivos estratégicos, como o crescimento da TAP e da plataforma de conexões aéreas em Portugal. A companhia aérea é considerada estratégica porque seus voos ligam uma diáspora global de cidadãos do país, incluindo a maior rede transatlântica que serve o Brasil, e também conectam o continente aos arquipélagos da Madeira e dos Açores no meio do Atlântico.

"O projeto de venda de uma participação na empresa portuguesa TAP é interessante para nós", informou a gigante alemã da aviação, Lufthansa, à AFP, destacando que as duas companhias "se complementariam muito bem, sobretudo graças à rede de rotas da TAP com destino e procedência na América do Sul".