Lucro da Axia, antiga Eletrobras, cai 68% no terceiro trimestre

A Axia, antiga Eletrobras (ELET3; ELET6), reportou um lucro 68% menor no terceiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa registrou lucro líquido ajustado de R$ 2,17 bilhões no período, segundo balanço divulgado na noite da quarta-feira, 5.

Segundo a companhia, o principal fator que influenciou os resultados foi o reconhecimento de remensuração regulatória dos contratos de transmissão de energia, o que pressionou o resultado contábil.

A dívida líquida ajustada da empresa fechou setembro em R$ 72 bilhões, aumento de 4,7% em relação ao mesmo trimestre de 2024. A alavancagem subiu para 2,1 vezes o Ebitda ajustado, ante 1,5 vez em junho e 1,6 vez em igual período do ano passado.

A Receita Operacional Líquida (ROL) da Axia no trimestre totalizou R$ 10,003 bilhões, queda de 9,4% na comparação anual e de 1,9% em relação ao segundo trimestre.

Os investimentos realizados pela Axia no trimestre somaram R$ 2,7 bilhões, com foco em reforços, melhorias e ampliação da infraestrutura de transmissão — um crescimento de 57% frente ao terceiro trimestre de 2024.

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) alcançou R$ 6,382 bilhões, o que representa uma alta de 16% em relação ao trimestre anterior, quando o indicador havia sido de R$ 5,501 bilhões.

Mesmo com o crescimento operacional, a companhia reportou um prejuízo líquido de R$ 5,448 bilhões, revertendo o lucro de R$ 7,19 bilhões registrado entre julho e setembro de 2024. Em comparação com o segundo trimestre deste ano, quando também houve prejuízo, a perda aumentou em 311,1%.

Já o Ebitda sem ajustes foi de R$ 1,49 bilhão negativo. No mesmo período do ano anterior, o resultado foi positivo, de R$ 12,15 bilhões. No segundo trimestre deste ano, o valor também foi positivo, de R$ 1,259 bilhão.

Mudança de nome

No final de outubro a empresa anunciou que mudaria o nome de Eletrobras para Axia.

A mudança de identidade foi divulgada em fato relevante e marcou um novo momento na trajetória da companhia de energia. A empresa explicou que Axia é um nome de origem grega e significa "valor", além de remeter à ideia de “eixo”, algo que conecta, sustenta e gera movimento.

Segundo o comunicado, a nova marca simboliza a transformação iniciada em 2022, após a privatização da companhia, com foco em inovação, agilidade e capacidade de resposta aos desafios regulatórios, tecnológicos e de mercado.

A partir de 24 de outubro, o novo site de relações com investidores passou a ser: ri.axia.com.br.

Já a partir de 10 de novembro, as ações da empresa serãonegociadas com novos tickers tanto na B3, quanto na New York Stock Exchange (NYSE):

Na B3:

Ações ordinárias: AXIA3 (substitui ELET3)

Preferenciais A: AXIA5 (substitui ELET5)

Preferenciais B: AXIA6 (substitui ELET6)

Nome de pregão: AXIA ENERGIA

Na NYSE: