O estrangeiro não sabia falar Eletrobras, diz CEO da nova Axia Energia

Como Axia, elétrica espera melhorar comunicação com o investidor gringo e ganhar espaço no mercado livre de energia

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17h56.

Última atualização em 23 de outubro de 2025 às 18h28.

A Axia Energia (ex-Eletrobras) quer deixar a imagem de gigante estatal do setor elétrico para ser vista como uma empresa relevante no mercado livre de energia. A mudança de nome faz parte desse reposicionamento.

Segundo o CEO da elétrica, Ivan Monteiro, a nova marca nasce para dialogar com o "consumidor empoderado" e com o investidor global.

"Não sei se vocês já tentaram ouvir um americano, um britânico falando Eletrobras, ele não fala, não sai [a pronúncia correta]", disse o executivo, em coletiva de imprensa, ao explicar que o rebranding simboliza também a abertura da companhia a um público internacional, num momento em que a elétrica vê mudar o seu perfil de investimentos e se prepara para competir em um mercado cada vez mais descentralizado e competitivo.

Os planos de internacionalização, contudo, são de longo prazo e podem acontecer nos próximos 10 ou 20 anos. Segundo Monteiro, a Axia ainda observa experiências internacionais para aprender com mercados mais maduros, enquanto o foco total está em aproveitar o potencial interno.

"Temos um programa de investimento muito grande e que está acelerando. Está vindo aí novos leilões e não fazia muito sentido [focar na internacionalização]. Mas estamos sempre abertos", afirma Monteiro.

"Quando eu me refiro a um americano, britânico, australiano, francês, belga ou a alemão, eu me refiro a investidores. A Axia tem três formas de crescer: ou ele pega funding no mercado de dívida, de capital, ou no banco de desenvolvimento ou no mercado acionário. E estamos percebendo uma mudança na base acionária com a perspectiva de capturar aqueles investidores que chamamos de long-bonding", disse ele em referência aos investidores "pacientes", dispostos a apostar em retornos de longo prazo. 

O executivo detalhou que, em conversas recentes com investidores na Europa, tem notado uma mudança de percepção em relação à empresa. "Hoje, o estrangeiro entende melhor o nosso equity story, a narrativa da companhia. Antes, eu precisava explicar o empréstimo compulsório, um conceito muito distante da realidade deles. Agora, esse assunto ficou para trás, eles querem discutir o futuro: preço de energia, programa de investimento, alocação de capital e estratégia de longo prazo".

Posição no mercado livre de energia

A antiga Eletrobras, agora Axia Energia, anunciou ontem ao mercado a mudança de nome. O movimento foi lido como a conclusão do processo de privatização da empresa que, embora tenha sido realizado em 2022, ainda permaneceu nos últimos anos com uma série de amarras ao governo até a venda da Eletronuclear na primeira quinzena deste mês.

O processo reduziu a fatia da União no capital votante para cerca de 40%, mas limitou o poder de voto de cada um dos acionistas a no máximo 10% tornando, na prática, uma empresa de controle pulverizado.

Agora, a maior geradora de energia renovável do país e líder na transmissão quer se conectar às mudanças legislativas recentes no setor, como a medida provisória editada pelo governo federal, em maio, que trata da tarifa social de energia elétrica e da liberdade de escolha dos consumidores.

Com ela, todos os consumidores poderão escolher seus fornecedores e fontes de energia a partir de 2028.

"O consumidor brasileiro, primeiro os de maior porte, as grandes empresas, depois as médias, depois os que têm comércio, até chegar na pessoa física, terão o poder de escolher o seu fornecedor de energia. E será escolhido aquele que for competitivo, aquele que apresentar uma solução de energia mais competitiva, aquele que prover um serviço correto e um serviço pós-venda correto", disse o executivo.

"É com esse objetivo que a gente traz a mudança do nome da marca, para se comunicar e para fazer frente a esse novo mercado, essa nova postura".

Acompanhe tudo sobre:EletrobrasMarcasEnergiamercado livre de energia

