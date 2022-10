JP Morgan (JPMC34) registra alta de 10% na receita do terceiro trimestre de 2022

O JP Morgan Chase (JPMC34) divulgou nesta sexta-feira, 14, os resultados do seu terceiro trimestre de 2022.

A receita líquida do JP Morgan subiu 10% na comparação anual, passando de US$ 29,64 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para US$ 32,71 bilhões no mesmo período deste ano.

Todavia, o maior banco americano em termos de ativos registrou uma queda de 17% no lucro líquido, que passou de US$ 11,68 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para US$ 9,73 bilhões no mesmo período deste ano. Todavia, em comparação com o segundo trimestre de 2022, a alta foi de 13%.

Segundo o documento divulgado nesta terça, a receita líquida do negócio de juros aumentou 34% no trimestre, chegando em US$ 17,6 bilhões, devido a taxas mais altas e uma carteira de empréstimos em expansão. Um resultado que superou as expectativas dos analistas em mais de US$ 600 milhões.

Nesse trimestre o JP Morgan voltou a contabilizar provisões para dívidas duvidosas em US$ 1,53 bilhão, em meio a crescentes preocupações sobre uma possível desaceleração econômica, enquanto no mesmo trimestre do ano passado tinha reduzido essas provisões por um valor similar, 1,52 bilhão.

CEO do JP Morgan (JPMC34) alerta sobre riscoso futuros

Segundo o CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, "Nos Estados Unidos, os consumidores continuam gastando com balanços sólidos, as vagas de emprego são abundantes e os negócios permanecem saudáveis”.

"No entanto, há ventos contrários significativos imediatamente à nossa frente – inflação teimosamente elevada levando a taxas de juros globais mais altas, os impactos incertos do aperto quantitativo, a guerra na Ucrânia, que está aumentando todos os riscos geopolíticos, e o estado frágil da oferta e dos preços do petróleo . Enquanto esperamos o melhor, permanecemos sempre vigilantes e preparados para resultados ruins, para que possamos continuar a atender os clientes mesmo nos momentos mais desafiadores", explicou o executivo no comunicado publicado junto aos resultados.

No mês passado, o presidente do JPMorgan, Daniel Pinto, tinha alertado que a receita do terceiro trimestre da divisão de banco de investimento estava destinada a um declínio de até 50%, por causa do colapso na atividade de listagem de novas empresas e emissão de dívida e ações. Por outro lado, segundo ele, a receita comercial estava destinada a crescer em 5% em relação ao ano anterior, devido à forte atividade de renda fixa.

Em Wall Street, as ações do JPMorgan estão subindo 1,76% no pré-mercado, mas desde o começo do ano já caíram 31%. Um resultado negativo bem pior do que a queda de 25% registrada pelo KBW Bank Index.