Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Jackson Hole, balanço do Walmart e arrecadação de julho: o que move os mercados

Às 10h30, a Receita Federal apresenta os números de arrecadação de julho, seguida de coletiva

Loja do Walmart na Califórnia, nos Estados Unidos: balanço da varejista é termômetro do consumo americano (Yichuan Cao/NurPhoto/Getty Images)

Loja do Walmart na Califórnia, nos Estados Unidos: balanço da varejista é termômetro do consumo americano (Yichuan Cao/NurPhoto/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08h13.

Nesta quinta-feira, 21, os mercados globais estão de olho no início do tão aguardado simpósio de Jackson Hole, que reúne autoridades monetárias de todo o mundo e abre caminho para o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed) nesta sexta-feira.

Antes disso, nesta manhã, às 10h45, será divulgado o índice PMI de agosto, que mede a atividade empresarial dos Estados Unidos.

Também nos EUA, às 9h30, o Departamento do Trabalho divulga os pedidos semanais de auxílio-desemprego, enquanto às 11h saem as vendas de moradias usadas de julho.

No Brasil, às 10h30, a Receita Federal apresenta os números de arrecadação de julho, seguida de coletiva. Mais tarde, Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, participa de um evento da FEA/USP às 17h30.

No campo corporativo, o destaque internacional é o balanço do Walmart, divulgado antes da abertura em Wall Street. A varejista é considerada um termômetro importante do consumo americano.

Pesquisa Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 21, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera em todos os cenários simulados para as eleições de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

O petista aparece com intenções de voto entre 43% e 48%, abrindo vantagem que varia de oito a 16 pontos percentuais sobre adversários como Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL) e Eduardo Leite (PSD).

Na disputa direta contra Bolsonaro, Lula tem 47% contra 35%. O desempenho mais apertado é contra Tarcísio, com 43% a 35%.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 21. O índice australiano ASX 200 avançou 1,13% e renovou recorde. O japonês Nikkei 225 caiu 0,65%, no terceiro recuo seguido, pressionado pelos juros locais. Em Seul, o Kospi subiu 0,37%, e na China continental o CSI 300 ganhou 0,39%, mas o Hang Seng, em Hong Kong, recuou 0,24%.

Na Europa, os índices operavam em queda por volta das 8h. O Stoxx 600 recuava 0,36%, com perdas de 0,54% no CAC 40 francês e de 0,24% no DAX alemão. Em Londres, o FTSE 100 caía 0,31%.

Em Wall Street, os futuros também mostravam cautela. Os do S&P 500 caíam 0,17%, os do Dow Jones recuavam 0,33%, enquanto os do Nasdaq 100 cediam 0,06%.

Acompanhe tudo sobre:Açõesbolsas-de-valoresFed – Federal Reserve SystemBalanços

Mais de Invest

Do MIT ao ChatGPT: por que temor sobre bolha de IA derrubou as ações de tecnologia em Wall Street

Xiaomi desafia Tesla e BYD e mira em venda de carros elétricos na Europa em 2027

Mercados globais operam cautelosos no dia da abertura do simpósio de Jackson Hole

Por que executivos, conselheiros e controladores estão comprando mais ações das próprias empresas?

Mais na Exame

ESG

Os bairros de São Paulo que mais combatem o desperdício de alimentos, segundo startup Food To Save

Negócios

Como homem mais rico da Índia virou 'efeito colateral' do tarifaço de Trump

Mundo

Zelensky afirma que pode se reunir com Putin na Suíça, Áustria ou Turquia

Mercados

Do MIT ao ChatGPT: por que temor sobre bolha de IA derrubou as ações de tecnologia em Wall Street