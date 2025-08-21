Jackson Hole, balanço do Walmart e arrecadação de julho: o que move os mercados

Nesta quinta-feira, 21, os mercados globais estão de olho no início do tão aguardado simpósio de Jackson Hole, que reúne autoridades monetárias de todo o mundo e abre caminho para o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed) nesta sexta-feira.

Antes disso, nesta manhã, às 10h45, será divulgado o índice PMI de agosto, que mede a atividade empresarial dos Estados Unidos.

Também nos EUA, às 9h30, o Departamento do Trabalho divulga os pedidos semanais de auxílio-desemprego, enquanto às 11h saem as vendas de moradias usadas de julho.

No Brasil, às 10h30, a Receita Federal apresenta os números de arrecadação de julho, seguida de coletiva. Mais tarde, Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, participa de um evento da FEA/USP às 17h30.

No campo corporativo, o destaque internacional é o balanço do Walmart, divulgado antes da abertura em Wall Street. A varejista é considerada um termômetro importante do consumo americano.

Pesquisa Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 21, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera em todos os cenários simulados para as eleições de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

O petista aparece com intenções de voto entre 43% e 48%, abrindo vantagem que varia de oito a 16 pontos percentuais sobre adversários como Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL) e Eduardo Leite (PSD).

Na disputa direta contra Bolsonaro, Lula tem 47% contra 35%. O desempenho mais apertado é contra Tarcísio, com 43% a 35%.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 21. O índice australiano ASX 200 avançou 1,13% e renovou recorde. O japonês Nikkei 225 caiu 0,65%, no terceiro recuo seguido, pressionado pelos juros locais. Em Seul, o Kospi subiu 0,37%, e na China continental o CSI 300 ganhou 0,39%, mas o Hang Seng, em Hong Kong, recuou 0,24%.

Na Europa, os índices operavam em queda por volta das 8h. O Stoxx 600 recuava 0,36%, com perdas de 0,54% no CAC 40 francês e de 0,24% no DAX alemão. Em Londres, o FTSE 100 caía 0,31%.

Em Wall Street, os futuros também mostravam cautela. Os do S&P 500 caíam 0,17%, os do Dow Jones recuavam 0,33%, enquanto os do Nasdaq 100 cediam 0,06%.