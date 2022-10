Inter de Milão, ex-time de Ronaldo e Adriano, está à venda

Quem quer comprar um time de futebol? Ainda mais se for um time supertitulado com a Inter de Milão.

Segundo o Financial Times, a Inter foi colocada à venda pelo seu proprietário, o grupo Suning, que teria contratado o banco de investimento americano Goldman Sachs (GSGI34) e o grupo Raine para encontrar um comprador.

Há semanas haviam boatos sobre o futuro do time italiano, que foi comprado por € 270 milhões em 2016 pelo conglomerado chinês baseado em Nanjing, cujo negócio principal é a venda de produtos eletrônicos e que adquiriu o clube durante uma onda de investimentos chineses no futebol europeu.

Suning, controlado pela família chinesa Zhang, registrou uma redução no faturamento por causa da migração dos consumidores para as compras online. A alta dívida de curto prazo do grupo também a expôs a condições de crédito mais restritivas na economia chinesa. Em fevereiro do ano passado, a Suning foi rápida em captar novos financiamentos para compensar a queda na receita da Inter causada pela pandemia, obtendo um empréstimo de US$ 275 milhões da Oaktree Capital, especialista em fornecer recursos para empresas em dificuldades.

Poucos meses depois, a própria Suning foi socorrida pelo governo chinês e pelo gigante de comércio eletrônico Alibaba com uma injeção de US$ 1,4 bilhão em novo capital. Uma escolha que tem dado cada vez mais peso aos boatos que apresentavam uma dificuldade objetiva na possibilidade do grupo chinês manter a propriedade do time de futebol no longo prazo.

Em janeiro deste ano, a Inter voltou ao mercado, pedindo mais financiamentos. No mês passado, a diretoria do time aprovou o último conjunto de contas do clube, que apresentou receitas por € 440 milhões e um prejuízo de € 140 milhões no período 2021/2022. O clube informou que o acionista majoritário decidiu não manter a propriedade. Com isso, entraram em cena os dois bancos de investimento que agora têm de encontrar um comprador.

O grupo Raine, uma butique financeira americana, liderou a venda recorde do Chelsea de £ 2,5 bilhões neste ano.

Futebol italiano cada vez mais interessante para estrangeiros

O futebol italiano tornou-se um destino cada vez mais popular para investidores internacionais. Roma, Atalanta, Fiorentina e Gênova estão entre vários clubes agora controlados por proprietários americanos.

Este ano, o grupo de investimentos americano RedBird Capital comprou o rival da Inter, o Milan, em um acordo no valor de € 1,2 bilhão, um recorde para um clube de futebol europeu fora da Premier League inglesa.

No entanto, o futebol italiano apresenta vários desafios para os investidores em comparação com outras ligas europeias, como baixas receitas oriundas de transmissões de televisão e necessidade urgente de atualização dos estádios.