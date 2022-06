Ibovespa tem nova alta com disparada das commodities e sobe mais de 1%

Ibovespa hoje: pelo segundo pregão consecutivo a alta das commodities impulsionam o principal índice da bolsa brasileira, que opera em alta nesta terça-feira, 28, no embalo das ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR3/PETR4).

O fluxo positivo vem da China, após o país abrandar os protocolos de covid. A medida alivia as preocupações dos investidores sobre o crescimento global e fortalece as commodities.

O preço do petróleo Brent avança 1,3%, para US$ 116 o barril, favorecendo as ações das petrolíferas. Já o minério de ferro subiu 6,3% na bolsa chinesa de Dalian, dando força às ações de mineradoras e siderúrgicas. Vale lembrar que, na véspera, a disparada das commodities, levando o Ibovespa a subir mais de 2% na contramão das bolsas americanas.

(Em atualização)