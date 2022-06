Ibovespa sobe com Vale e Petrobras em dia de disparada das bolsas em NY

Ibovespa hoje: após três pregões consecutivos de queda, o principal índice da bolsa brasileira avança nesta sexta-feira, 24, acompanhando o pregão positivo nas bolsas internacionais. Ainda assim, o Ibovespa caminha para encerrar a semana em baixa – será o quarto resultado semanal consecutivo no vermelho.

Ibovespa : + 1,17%, aos 99.231 pontos

No exterior, as bolsas se firmam no positivo, e os principais índices americanos abrem caminho para apresentar sua primeira semana de alta em junho. Os ganhos, ainda que temporários, refletem um movimento de correção após as perdas causadas pelo aumento na taxa de juros na quarta passada.

Dow Jones (Nova York) : + 1,89%

S&P 500 (Nova York) : + 2,23%

Nasdaq (Nova York) : + 2,57%

A batalha do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) contra a inflação acendeu um alerta para investidores do mundo todo, que temem uma recessão na maior economia do mundo. A preocupação afetou principalmente o setor de commodities, que recuou preocupado com a demanda em um cenário de crise.

Nesta sexta, por outro lado, o mercado de commodities acompanha a recuperação das bolsas e também opera em alta, impulsionando as ações com maior peso no Ibovespa: Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4).

A mineradora sobe na esteira do preço do minério de ferro. Os contratos da commodity na bolsa de Dalian subiram 1% após 10 sessões de queda. Além da Vale, as siderúrgicas também avançam, e ficam entre os maiores destaques positivos do pregão.

Já a Petrobras acompanha a alta do petróleo Brent, que voltou a ser negociado acima dos US$ 111 dólares por barril – alta de quase US$ 2. Petroleiras privadas também avançam.

No caso da Petrobras, investidores também aguardam a definição do comitê de elegibilidade (Celeg) sobre o cargo de CEO da estatal. Responsável por analisar os indicados para exercer cargos na Petrobras, o Celeg se reúne nesta tarde para avaliar o nome de Caio Mário Paes de Andrade à presidência após a renúncia de José Mauro Coelho.

Após passar pela Celeg, a indicação segue para avaliação do Conselho, que pode votar pela aprovação do secretário como membro do colegiado e presidente da empresa. Se Paes de Andrade for aprovado nos ritos, será o quinto CEO da Petrobras a assumir o cargo na gestão Bolsonaro.

No cenário macroeconômico, houve ainda a divulgação nesta manhã da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15). O indicador de junho subiu 0,69%, praticamente em linha com estimativas de 0,67%.

Destaques de ações

A exportadora de celulose Suzano (SUZB3) fica entre as maiores altas do dia após confirmar que irá elevar o preço da celulose na Ásia, Europa e América do Norte em julho. As empresas aéreas Azul (AZUL4) e GOL (GOLL4) também avançam.

Ações de tecnologia também sobem, acompanhando as fortes altas do setor no mercado americano.

Na ponta oposta, as ações da CVC (CVCB3) recuam quase 7% e são o principal destaque negativo da bolsa no pregão. A queda ocorre após a precificação da oferta secundária de ações da companhia (follow-on) ter saído com preço abaixo do esperado.

A oferta movimentou R$ 402,8 milhões, com cada uma das 52,3 milhões de ações ordinárias, sendo vendidas ao preço de R$ 7,70 por papel. O preço sofreu um desconto de 13,3% em relação à última cotação da ação, de R$ 8,88.