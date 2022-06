CVC (CVCB3) cai 7% na bolsa após follow-on com 13% de desconto

As ações da CVC (CVCB3) recuam quase 7% e são o principal destaque negativo da bolsa nesta sexta-feira, 24. A queda ocorre após a precificação da oferta secundária de ações da companhia (follow-on) ter saído com preço abaixo do esperado.

A oferta movimentou R$ 402,8 milhões, com cada uma das 52,3 milhões de ações ordinárias, sendo vendidas ao preço de R$ 7,70 por papel. O preço sofreu um desconto de 13,3% em relação à última cotação da ação, de R$ 8,88.

Quando a oferta foi anunciada, a expectativa era de uma movimentação de mais de R$ 450 milhões. O objetivo da oferta é reforçar o caixa da companhia para desenvolvimento de sua estratégia de crescimento e pagamento de dívidas de curto prazo.

As ações da oferta passarão a ser negociadas na B3 na próxima segunda-feira, 27, e a liquidação dos papéis ocorre no dia seguinte. A CVC caiu 21,4% na bolsa no último mês e acumulou baixa de 40% no ano.

Vale comprar CVCB3?

A casa de análise Eleven recomenda a compra dos papéis da CVC, com preço-alvo de R$ 18 – um potencial de alta (upside) de 102% frente ao último fechamento.

“Vemos a capitalização como a última parte da reestruturação de capital da companhia em termos de estrutura de capital, visto que boa parte dos recursos serão destinados para a amortização das debêntures ainda em aberto”, afirmaram os analistas Felipe Ruppenthal e Rodrigo Diniz em nota.