Ibovespa fecha em queda de 2,5% puxado por Petrobras; aéreas desabam

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 encerrou o pregão desta segunda-feira, 7, com queda de 2,52%, acompanhando as perdas de Wall Street em meio a temores de estagflação da economia global.

As preocupações de inflação aliada ao baixo crescimento da economia global cresceram após o petróleo brent tocar a máxima de 139 dólares neste início de semana. Sinalizações de que os Estados Unidos e países da Europa estariam preparando sanções ao petróleo russo motivaram a reação do mercado.

Na véspera, o secretário de Estado americano Antony Blinken declarou que a possível medida tem sido tema de "discussões muito ativas" com líderes europeus. Contudo, no final desta tarde, a secretária de Imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não tomou uma decisão sobre proibir as importações de petróleo russo.

Refúgio de investidores em busca de commodities, a bolsa brasileira parecia que iria encerrar o dia com desempenho acima da média do mercado internacional. Contudo, na reta final do pregão, ficou em linha com as bolsas no exterior.

Após a disparada inicial, o preço do petróleo arrefeceu para 123,50 dólares à tarde, aliviando as quedas de bolsas internacionais. No mercado europeu, índices de ações que chegaram a cair mais de 3% no início do dia, fecharam a menos de 2%.

Contudo, cálculos da Reuters apontam que o DAX da Alemanha recuou mais de 20% em relação aos seus recordes de fechamento em 5 de janeiro, o que confirma níveis de "bear market".

S&P 500 (EUA): - 2,15%

DAX (Alemanha): - 1,98%

Já o dólar fechou a sessão desta segunda-feira perto da estabilidade (+0,02%, a 5,079 reais) nesta sessão, após ter caído para 5,03 no início do dia. Segundo fontes da Reuters, a aversão global a risco provocada pela guerra na Ucrânia ofusca o impulso que a disparada das commodities tem fornecido à moeda brasileira.

Apesar da tímida valorização, o dólar acumula queda de 8,9% contra o real em 2022, com a divisa brasileira ostentando o melhor desempenho no ano entre uma cesta de mais de 30 pares de todo o mundo.

Destaques da bolsa

No campo positivo, ações da Vale (VALE3), com o maior peso do Ibovespa, subiram 3,04%, depois de o minério de ferro saltar 7% na bolsa de Dalian. A forte apreciação do petróleo, segundo a Reuters, ajudou a impulsionar a cotação do metal.

Vale (VALE3): +3,04%

Bradespar (BRAP4): +3,60%

Rumo (RAIL3): +1,97%

Já as ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que têm a segunda maior participação do índice, registraram queda de mais de 7%.

Investidores esperam que o Palácio do Planalto irá criar algum tipo de política para suavizar a elevação da gasolina, muito provavelmente via subsídio. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a "paridade do preço internacional está errada" ao citar o preço do barril.

As petroleiras privadas PetroRio (PRIO3) e 3R (RRRP3), que dispararam mais de 10% na última semana, também registraram queda neste pregão.

3R (RRRP3): -0,83%

Petrobras (PETR3): -7,66%

PetroRio (PRIO3): -2,31%

Mas são as ações de companhias aéreas que lideraram as perdas do Ibovespa, chegando a registrar 18% de queda. O movimento, que afeta papéis do setor em bolsas do mundo inteiro, já vinha acontecendo nos últimos pregões e reflete o maior pessimismo quanto ao custo das aéreas diante da alta do petróleo.

Azul (AZUL4): -18%

GOL (GOLL4): -17,36%

De fora do Ibovespa, o principal destaque foram as ações da Saraiva, (SLED3), que chegaram a disparar mais de 30% antes da aprovação do aditivo ao plano de recuperação judicial da companhia, nesta tarde.

O movimento teve início após a página Titanium Small Caps, do Twitter, publicar trecho de documento que informa sobre a cessão de créditos do Banco do Brasil para a securitizadora Travessia, que substituiu o banco na votação.

Saraiva (SLED3): +26,20%