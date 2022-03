Petróleo supera US$ 130, importação da China, Vamos e o que move o mercado

A aversão ao risco predomina nos mercados internacionais neste início de semana, com investidores temendo que a alta das commodities, impulsionada pela guerra na Ucrânia, acelere a já elevada inflação global e freie o crescimento econômico. Na Europa, os principais índices de ações chegam a cair mais de 3%, enquanto os futuros americanos superam 1% de queda.

Petróleo a US$ 130

As atenções nesta segunda-feira, 7, estão com as negociações do mercado de petróleo futuro, com o preço do barril chegando a superar a marca de 130 dólares pela primeira vez desde 2008. Ainda na noite de domingo, quando as negociações já estavam abertas, o brent chegou a tocar a máxima de 139,13 dólares por barril. Após um arrefecimento da alta nesta madrugada, o petróleo brent é negociado a cerca de 127 dólares. A valorização acumulada no ano já está acima de 60%. A forte apreciação da commodity é impulsionada pela possibilidade de sanções ao petróleo russo. Na véspera, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse estar em "discussões muito ativas" com a Europa sobre o tema.

Minério em alta

A apreciação do petróleo tem efeito em cadeia nos preços de commodities do mundo inteiro, em especial sobre aquelas tidas como substituta na produção de energia. Mas até o mercado de minério de ferro tem sofrido consequências. De acordo com a Reuters, a disparada do petróleo influenciou a alta de 7% do metal, em Dalian, nesta madrugada. O minério de ferro fechou na máxima desde o fim de agosto.

O salto do minério ocorreu também após dados da balança comercial da China, que terminou fevereiro com saldo positivo de 115,95 bilhões de dólares, acima dos cerca de 100 bilhões de dólares previstos por economistas. As exportações também superaram as estimativas, crescendo 16,3% na comparação anual ante consenso de 15%. Já a importação ficou abaixo do da alta esperada de 16,5%, ficando em 15,5%.

Inflação e política monetária

A apreciação das commodities, embora favorável às principais ações do Ibovespa, como a Vale e Petrobras, tem aumentado as expectativas de aperto monetário mais duro para conter a inflação. No Brasil, onde as estimativas para Selic terminal estavam concentradas na casa dos 12%, já se fala em taxas acima de 13%. As ADRs da Vale e Petrobras sobem mais de 2% no pré-mercado americano.

Agenda do dia

O boletim Focus do Banco Central irá apresentar nesta manhã a atualização do consenso de mercado para os principais indicadores da economia brasileira, inclusive IPCA e PIB, que surpreendeu positivamente na última divulgação, referente ao quarto trimestre.

No cenário corporativo, a temporada de balanços trimestrais voltará a esquentar apenas na terça-feira, 8, com resultados da Vulcabras e Log-in. Não há grandes resultados a serem divulgados nesta segunda.

Vamos

A Vamos anunciou a aquisição de 70% da Truckvan. A compra prevê o aporte de 30 milhões de reais acrescidos de 54 milhões, feito parte à vista e parte parcelado. O contrato ainda garante a possibilidade de a Vamos adquirir a participação remanescente na empresa entre o terceiro e o quinto ano do fechamento da operação.