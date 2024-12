Ibovespa opera em alta com expectativa sobre reforma tributária e discurso de Jerome Powell

O Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, operava em alta na manhã desta quarta-feira, 4. Os investidores acompanham as novidades quanto à tramitação dos ajustes do pacote fiscal no Congresso Nacional.

Além do pacote fiscal, os investidores acompanham a tramitação da reforma tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a Reforma Tributária está próxima de ser finalizada, com alguns detalhes restantes para o fechamento do parecer da regulamentação, que segue em tramitação no Senado.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,15%, a 126.325 pontos

Na manhã desta quarta-feira, o presidente Lula se encontra com ministros e outras autoridades para discutir temas de grande importância econômica. Além de Haddad, o presidente reuniu-se com Carlos Lupi, da Previdência Social, Rui Costa, da Casa Civil, e com o próprio Braga, para avaliar o andamento da proposta. [Grifar] A expectativa é que a reforma seja concluída ainda neste ano.

Na agenda do presidente, além das reuniões com ministros, estava prevista uma participação no Conselho Geral da Confederação Sindical Internacional (CSI). Esse encontro também gerou especulações sobre novas diretrizes para a economia brasileira.

Estados Unidos

Nos EUA, os investidores repercurtem os dados do relatório de empregos Jolts divulgado na véspera. Os dados vieram levemente acima do esperado. Hoje de manhã, foi divulgado o Relatório Nacional de Emprego da ADP, que mede a criação de empregos no setor privado. A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos ficou ligeiramente abaixo do esperado em novembro. Foram abertos 146.000 postos de trabalho no setor privado no mês passado, depois de 184.000 em outubro em dado revistado para baixo. Na sexta-feira é divulgado o payroll — relatório mais importante entre os três — que mostra quantas vagas foram criadas no país.

Além disso, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, fará um discurso às 15h45 (horário de Brasília). O mercado aguarda pistas sobre a política monetária americana.

Dólar

O dólar operava em alta de 0,09% sendo negociado a R$ 6,062. Desde o anúncio do pacote fiscal e da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, a moeda americana tem ficado no patamar dos R$ 6.

Dólar: +0,09% R$ 6,062

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Até o dia 1º de novembro (sexta-feira), o horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o after market entre 17h30 e 18h. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.

As negociações da B3 ocorrem das 10h às 18h, seguindo o horário de verão dos Estados Unidos, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h.