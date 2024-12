Ações da Petrobras viram para queda com troca no conselho de administração

As ações da Petrobras mudaram de direção e viraram para queda com a notícia de que o governo quer trocar o presidente do conselho de administração da empresa – trazendo para o cargo um membro mais alinhado ao PT.

Segundo informações da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, o atual chairman Pietro Mendes será indicado para ocupar uma diretora na Agência Nacional de Petróleo (ANP). De acordo com a indicação enviada nesta terça-feira para a Casa Civil já com a autorização de Lula, o novo presidente do colegiado da petroleira será o conselheiro Bruno Moretti, que é secretário de Análise Governamental do ministro Rui Costa.

Os papéis da Petrobras, que operavam em alta, passaram a cair depois do anúncio. As preferenciais (PETR4) caíam 1% por volta das 15h45, enquanto as ordinárias (PETR3) recuavam 1,22%.

A virada das ações da companhia, que tem maior peso na composição do Ibovespa, pressionaram o índice, que passou a oscilar entre leve e estabilidade. No mesmo horário, o IBOV estava praticamente no zero a zero.