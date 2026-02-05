Spotify vai vender livros físicos para competir com Amazon

O Spotify vai passar a vender livros físicos diretamente em seu aplicativo para competir com a Amazon. Segundo o Wall Street Journal, a funcionalidade será lançada em meados de abril para assinantes premium dos Estados Unidos e do Reino Unido, em parceria com o site Bookshop.org.

A oferta incluirá livros de capa dura e brochura. A Bookshop.org ficará responsável por definir preços, manter o estoque e realizar a entrega dos produtos. Parte dos lucros da empresa é compartilhada com livrarias independentes locais.

O Spotify receberá uma taxa de afiliado não divulgada pelas compras realizadas na plataforma. A iniciativa amplia a atuação da empresa no mercado editorial, após o lançamento da oferta de audiobooks em 2022.

A entrada no segmento adiciona concorrência direta à Amazon, maior varejista online de livros do mundo e controladora do Audible, principal serviço de audiolivros. Para Owen Smith, chefe global de audiobooks do Spotify, o objetivo é ampliar o público leitor, disse ele ao WSJ.

Em setembro de 2022, o Spotify começou a vender audiobooks de forma avulsa nos Estados Unidos. No ano seguinte, passou a oferecer 15 horas mensais para assinantes premium em países selecionados, com a opção de compra de tempo adicional.