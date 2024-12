Bolsa acumula maior saída de capital estrangeiro dos últimos anos

Os investidores estrangeiros já retiraram R$ 25,9 bilhões da bolsa neste ano até o fim de novembro, segundo dados da B3 compilados pela consultoria Elos Ayta. Trata-se da maior retirada anual de recursos internacionais em quase uma década, conforme os dados disponíveis na B3.

Somente em novembro, foram retirados R$ 3,05 bilhões no mês, marcando o maior volume desde junho de 2024, quando a fuga havia alcançado R$ 4,23 bilhões.

“Olhando para trás, a última vez que vimos uma debandada dessa magnitude foi em 2016. Nos últimos nove anos, apenas em 2018 e 2019 tivemos saldos anuais negativos. E o cenário de 2024 é ainda mais alarmante: entre janeiro e novembro, apenas três meses — julho, agosto e outubro — registraram entradas líquidas positivas”, diz Einar Rivero, diretor da Elos Ayta Consultoria.

Pacote fiscal

O mau humor do mercado está relacionado ao anúncio do pacote fiscal e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. A estimativa do governo é que o impacto estimado seja de R$ 71,9 bilhões em dois anos e R$ 327 bilhões até 2030. O valor está bem acima do esperado pelo mercado. O BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) estima que o valor é de R$ 46 bilhões em dois anos.

Pelas simulações do BTG Pactual, o pacote anunciado sustentaria o arcabouço fiscal até 2026, mas com alta dependência do sucesso das medidas de pente-fino, tanto as anunciadas em agosto quanto as novas. Segundo o banco, sem considerar essa economia, o cenário para o cumprimento do limite de gastos será bastante desafiador, com dificuldades para atingir as metas já em 2025.