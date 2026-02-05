Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ações da Volvo caem mais de 25% após lucro baixo e pressão de tarifas

Montadora sueca cita demanda fraca, câmbio e impacto das tarifas dos EUA; UBS vê risco de novos cortes nas projeções de lucro

Volvo: a empresa aposta no lançamento do EX60, seu novo SUV médio totalmente elétrico.

Volvo: a empresa aposta no lançamento do EX60, seu novo SUV médio totalmente elétrico.

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08h00.

As ações da Volvo Cars, listadas na bolsa de Estocolmo, na Suécia, caíram mais de 25% nesta quinta-feira, no que caminha para o pior pregão da história da montadora sueca. O movimento veio após a divulgação de um resultado trimestral bem abaixo do esperado e de um alerta para um ambiente ainda mais difícil à frente.

A empresa registrou uma queda de 68% no lucro operacional do quarto trimestre, pressionada por tarifas americanas, efeitos cambiais negativos e demanda fraca, sobretudo na China. O lucro operacional ajustado somou 1,8 bilhão de coroas suecas (US$ 200,4 milhões), contra 5,6 bilhões de coroas no mesmo período do ano anterior.

À CNBC, Håkan Samuelsson, CEO da companhia, disse que a retirada de incentivos para veículos elétricos nos Estados Unidos e na China agravou o cenário. Ainda assim, o executivo destacou avanços internos, com redução de custos e fluxo de caixa positivo.

Uma desvalorização superior a 11,2% em um único dia já seria suficiente para marcar o pior desempenho diário da história da empresa na bolsa.

A pressão das tarifas segue como um dos principais riscos para a montadora. Em julho do ano passado, Estados Unidos e União Europeia fecharam um acordo comercial que prevê a aplicação de uma tarifa geral de 15% sobre a maioria dos produtos europeus — abaixo da ameaça inicial de 30% feita pelo governo Trump. No setor automotivo, a alíquota caiu de 27,5%, mas permaneceu elevada.

Na época, entidades industriais já alertavam para o aumento de custos e a perda de competitividade. A Volvo Cars é considerada, há anos, uma das montadoras europeias mais expostas às tarifas americanas, dado o peso dos EUA em suas vendas globais.

Olhando para frente, a empresa aposta no lançamento do EX60, seu novo SUV médio totalmente elétrico, cujas entregas devem ganhar tração no segundo semestre de 2026. Ainda assim, o tom é cauteloso.

A companhia alertou que o próximo ano tende a ser mais um período desafiador para o setor automotivo, com pressão contínua sobre preços, efeitos persistentes das tarifas, incerteza regulatória e menor confiança do consumidor nos principais mercados.

Acompanhe tudo sobre:VolvoSuéciabolsas-de-valoresTarifasEstados Unidos (EUA)

Mais de Invest

SpaceX tenta furar fila de índices antes de IPO trilionário

Veja opções para ganhar acima do CDI na renda fixa em 2026

Medo de disrupção da IA provoca liquidação histórica em tecnologia

Decisões de juros, Jolts e entrevista com Lula: o que move os mercados

Mais na Exame

Mundo

'Não eram anjos', diz Trump sobre americanos mortos pelo ICE em Minneapolis

Mercado Imobiliário

Efeito Meli x Shopee: galpões fecham 2025 com vacância mínima e preços em alta

Um conteúdo Bússola

Estudo revela 2 fatores que determinam o sucesso de anúncios gerados com IA

Ciência

O alimento que pode durar séculos sem estragar — você tem em casa