Ibovespa agora: bolsa opera em alta de olho na meta fiscal e no Planalto

O Ibovespa desta terça-feira, 31, abre com leve alta. Na véspera da Super Quarta, os investidores repercutem os dados econômicos da zona do euro e a decisão monetária do Japão. Com a agenda relativamente agitada por aqui, estão no radar os números Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e a agenda política do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes da abertura do mercado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trouxe dados do desemprego no país. Entre os meses de julho a setembro, a taxa média ficou em 7,7%, redução de 0,4% frente ao trimestre anterior — sendo a menor taxa desde 2015. O resultado ficou em linha com a expectativa do mercado, que projetava exatamente esse percentual.

Ibovespa agora

IBOV:+0,42%, aos 113.002 pontos.

Fora do Brasil, o PIB da zona do euro surpreendeu negativamente. No terceiro trimestre, o indicador teve um crescimento de 0,1%, abaixo das projeções de 0,2% de alta. O Índice de Preço ao Consumidor, referente ao mês de outubro, ficou em 0,3%, também abaixo do consenso, que previa um avanço de 0,3%. No entanto, a inflação anual caiu mais do que o esperado, saindo de 4,3% para 2,9% — as projeções apontavam para 3,1%. Com isso, os principais índices europeus operam hoje com alta.

Além disso, os investidores estão de olho na decisão monetária do Bank of Japan (BoJ), que manteve os juros em -0,1%. Apesar disso, a entidade sinalizou uma maior flexibilização do rendimento dos títulos públicos, que atualmente está no patamar dos 1%. Por lá, a inflação anual está em 3%. A repercussão da medida não foi das melhores: o iene sofreu a maior desvalorização frente ao euro em 15 anos. Ainda assim, a bolsa de Tóquio encerrou o pregão com alta, subindo 0,6%.

E por falar em decisão monetária, o mercado está na expectativa por amanhã, na chamada Super Quarta. Por aqui, o Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, inicia a sua reunião hoje, cuja decisão acerca da taxa de juro básica no Brasil será feita amanhã. A expectativa é de que haja corte de 0,5 ponto percentual. Em movimento semelhante, o Fomc, comitê do Federal Reserve (Fed, banco central americano), também trará sua decisão, mas especialistas acreditam que a atual taxa será mantida.

Por fim, a agenda política volta a ganhar destaque no mercado. Isso porque desde a última semana a meta fiscal tem sido assunto entre o governo federal e o mercado financeiro. Na sexta-feira, Lula afirmou que “dificilmente um déficit zero seria alcançado”. Ontem foi a vez do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que desconversou sobre o assunto e afirmou que o chefe do executivo se referia a "problemas de decisões anteriores que devem ser reformadas ou saneadas”.

Hoje, segundo informações do Broadcast/Estadão, tanto o presidente quanto o ministro se reúnem no Palácio do Planalto com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e lideranças do governo na Câmara dos Deputados. O assunto não é de surpreender: meta fiscal de 2024. Antes da reunião, Haddad foi indagado por jornalistas sobre o tema, mas não quis responder sobre eventual alteração na meta fiscal do ano que vem.

Balanços do dia

Outro fator a compor a agenda dos investidores são os balanços do terceiro trimestre do ano. Hoje, antes da abertura do mercado, foi a vez da Ambev (ABEV3), que viu o seu volume de cervejas cair, mas os resultados foram considerados melhores do que o esperado e pesam positivamente para a empresa no Ibovespa.

Os analistas do Bank Of America (BofA) pontuam que embora a receita líquida tenha caído ligeiramente no período, o Ebitda aumentou 17,5%para R$ 6,58 bilhões — 7% acima das projeções da instituição financeira. "Assim, a margem bruta expandiu 140 pontos base em relação ao ano anterior, à medida que os custos mais baixos das matérias-primas começaram a aparecer. O lucro por ação ficou 26% acima das projeções do BofA e 17% acima do consenso", dizem os analistas em relatório divulgado hoje.

Após o fechamento, será a vez de companhias como Prio (PRIO3), Vulcabras (VULC3), Marcopolo (POMO3), Vamos (VAMO3), Kepler Weber (KEPL3). Ontem, os resultados do Assaí (ASAI3), Intelbras (INTB3), Irani (RANI3) e Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) foram divulgados e também mexem com a bolsa hoje.

Sobre o GPA, o BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) destaca que a receita bruta das operações brasileiras atingiu R$5,1 bilhões, aumento de 10% anual. O resultado também foi em linha com as estimativas do banco, "impulsionada pelo crescimento das vendas nas mesmas lojas (SSS) de 5,7% anual (ou 6,6% excluindo combustível)", dizem os analistas.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em alta. Nesta terça, a moeda americana sobe 0,22%, a R$ 5,058. Na segunda, o dólar fechou em alta de 0,67%, cotado a R$ 5,047.

Maiores altas do Ibovespa

Alpargatas ( ALPA4 ) : +4,70%

Usiminas ( USIM5 ): +3,84%

Ambev (ABEV3): +3,72%

Maiores quedas do Ibovespa

Magazine Luiza ( MGLU3 ) : -2,19%

Vibra ( VBBR3 ) : -1,52%

CVC (CVCB3) : -1,46%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.