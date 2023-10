Diante de alta do petróleo, gestora de R$ 8 bi aumenta aposta em commodities do futuro

O corte de juros, hoje, depende muito das condições externas. Anteriormente se pensava em reduzir a Selic para 7%, mas essa queda para é inviável se a taxa de juros nos Estados Unidos for de 6%. As taxas de juros também têm um impacto significativo no mercado cambial, já que a taxa de câmbio responde às taxas de juros. A desvalorização do real, por exemplo, levaria à inflação. Todas essas variáveis têm implicações diretas na decisão do Banco Central de cortar as taxas de juros.

Já vimos uma revisão para cima da Selic para este e o próximo ano no último Focus? Preocupações sobre juros altos por mais tempo nos Estados Unidos podem ganhar mais relevância no comunicado do Copom desta semana?

É possível que haja algum tipo de comunicação indicando a discussão sobre o impacto de fatores externos na extensão do ciclo de cortes.

Dificilmente haverá mudança no tamanho do corte de forma brusca, mas condicionalmente, o aspecto crítico do tamanho do ciclo está em discussão.

No meio disso tudo, ainda atravessamos duas guerras importantes. Vocês fizeram alguma mudança de portfólio devido aos conflitos?