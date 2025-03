Ibovespa abre em queda em semana de cautela global por tarifas de Trump

O Ibovespa abriu o pregão desta segunda-feira, 31, em queda de 0,90%, a 130.718 pontos, refletindo o clima negativo nos mercados globais, influenciados pela expectativa de novas tarifas dos Estados Unidos.

O presidente Donald Trump deve anunciar novas medidas comerciais na quarta-feira, 2 de abril, data que tem sido chamada de "Dia da Libertação".

Em sessão volátil, o dólar recuava 0,19% por volta das 10h15, retomando o patamar dos R$ 5,75.

Ibovespa hoje

IBOV (10h15): -0,90%, a 130.718 pontos

Dólar hoje: - 0,21%, a R$ 5,7501

No radar

Na agenda doméstica, as projeções dos analistas para o câmbio foram revisadas para baixo pela terceira vez consecutiva em 2025, conforme divulgado no Relatório Focus do Banco Central nesta segunda-feira. A previsão para o dólar caiu de R$ 5,95 para R$ 5,92. Já a projeção para inflação este ano ficou em 5,65%. A projeção do PIB, por sua vez, saiu de 1,98% para 1,97%.

Lá fora, o dia começou com com fortes quedas nas bolsas internacionais. Nos Estados Unidos, os futuros já indicavam perdas, com o Dow Jones caindo 0,7%, o S&P 500 recuando 1,1% e o Nasdaq-100 com uma queda de 1,5%. As novas tarifas que Trump anunciará, incluindo uma taxa de 25% sobre veículos não fabricados nos EUA, estão no centro das tensões comerciais.

Na Ásia, os mercados encerraram em forte baixa, com o Nikkei 225 do Japão recuando 4,05%, entrando em território de correção. Já na China, o CSI 300 perdeu 0,71%, e o Hang Seng de Hong Kong caiu 1,31%.

Os mercados europeus também negociam no território negativo. O índice Stoxx Europe 600 caiu 1,72%, com todos os setores em território negativo. O DAX, da Alemanha, liderou as perdas, recuando 1,8%. O setor automotivo foi o mais afetado, com ações de empresas como Volkswagen (-4%), Mercedes-Benz (-3,3%) e Renault (-2,5%) em forte baixa.

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha desacelerou para um avanço anual de 2,2% em março, ante 2,3% em fevereiro, segundo levantamento preliminar divulgado nesta segunda-feira, 31, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado deste mês veio acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que indicava alta de 2,1% no período.