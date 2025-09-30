Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ibovespa vira para queda com temor sobre paralisação das atividades do governo americano

O dólar opera em alta a R$ 5,327

Ibovespa: mercado repercute relatório Jolts (Germano Lüders/Exame)

Ibovespa: mercado repercute relatório Jolts (Germano Lüders/Exame)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12h55.

Última atualização em 30 de setembro de 2025 às 12h55.

O Ibovespa virou para queda nesta terça-feira, 30, com o temor sobre a possível paralisação do governo dos Estados Unidos caso uma lei orçamentária não seja aprovada até o final do dia, se alinhando aos mercados americanos.

O principal índice da B3 operava com perdas de 0,30%, por volta das 12h55, aos 145.895 pontos. Na véspera, o índice fechou em alta de 0,61%, aos 146.336 pontos, renovando o recorde intraday ao bater os 147.558 pontos.

Já o dólar fechou em queda de 0,30% na segunda-feira, 29, a R$ 5,322, e nesta terça-feira, 30, opera em alta de 0,09%, cotado a R$ 5,327.

Pnad Contínua

Os investidores repercutem nesta terça-feira, 30, a divulgação dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desemprego no trimestre encerrado em agosto de 2025 caiu para 5,6%, queda de 0,6 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre de encerrado em maio de 2025 (6,2%) e queda de 1 p.p. ante o trimestre móvel encerrado em agosto de 2024, quando a taxa foi de 6,6%. O resultado veio em linha com a expectativa do mercado financeiro, que projetava uma taxa de 5,6%.

Resultados fiscais

A dívida bruta do Brasil fechou agosto em 77,5% do PIB, estável em relação a julho e abaixo da expectativa de 78% em pesquisa da Reuters, mostraram dados divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central. A dívida líquida atingiu 64,2% do PIB, acima dos 63,6% do mês anterior e levemente acima da projeção de 64,1%.

No mesmo período, o setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 17,3 bilhões, melhor que a mediana de R$ 21 bilhões esperada pelo mercado, de acordo com a Reuters. O resultado refletiu déficit de R$ 15,9 bilhões do governo central, R$ 1,3 bilhão de Estados e municípios e R$ 6 milhões das estatais.

PMI e Jolts

Nos Estados Unidos, foi divulgado o PMI do ISM Chicago relativo a setembro, que caiu a 40,6, de 41,5, frente ao consenso de 43.

O mercado também repercute dois dados relevantes: o relatório de abertura de vagas (Jolts), com as aberturas de vagas de emprego de agosto, e a pesquisa de confiança do consumidor elaborada pelo Conference Board.

Segundo o Departamento do Trabalho americano, o relatório Jolts de agosto mostrou a abertura de 7,227 milhões de vagas, de 7,208 milhões (revisado de 7,181 milhões). O consenso era de 7,2 milhões. Já o Conference Board mostrou que a confiança do consumidor de setembro ficou em 94,2, de 97,4 (consenso 96).

No radar hoje

Às 14h30, no Brasil, o Tesouro Nacional publicará o Relatório Mensal da Dívida e o Plano Anual de Financiamento, seguidos de coletiva.

Às 15h, será a vez do Banco Central da Colômbia anunciar a decisão de política monetária. Mais tarde, às 20h10, Lorie Logan, do Fed de Dallas, participará de um evento institucional. E, no fim da noite, às 21h30, o Japão divulgará o PMI industrial final de setembro.

No mercado corporativo, a gigante do mercado esportivo Nike divulga resultados após o fechamento do pregão.

Mercados internacionais

As bolsas da Ásia encerraram o pregão desta terça-feira, 30, em tom misto, após a divulgação de dados divergentes sobre a atividade industrial da China. O índice oficial de gerentes de compras (PMI) veio em 49,8 pontos, ainda em contração, mas acima das expectativas. Já a leitura privada da RatingDog ficou em 51,2, sinalizando expansão.

Na China, o índice CSI 300, que reúne as principais ações listadas em Shenzhen e Xangai, fechou em alta de 0,45%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, terminou o dia com ganhos de 0,87%.

No Japão,Nikkei 225 recuou 0,25%. Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,19%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,16% após o banco central manter os juros em 3,6%.

Na Europa, após abrir no campo negativo em meio à cautela com novas tarifas comerciais anunciadas pelo presidente Donald Trump e à indefinição sobre o orçamento americano, as bolsas viraram e operam no campo positivo.

O Stoxx 600, que reúne as principais ações da região, fechou em alta de 0,47%, enquanto o DAX, da Alemanha, avançou 0,34%, o FTSE 100 de Londres subiu 0,46% e o CAC 40, da França, teve ganho de 0,19%. Entre os destaques corporativos, a joalheria dinamarquesa Pandora recuava 2% após anunciar a saída de seu CEO, e a Lufthansa, da Alemanha, despencava 4,3% depois de confirmar o corte de 4 mil vagas até 2030.

Nos Estados Unidos, os índices operavam em leve queda. Por volta das 12h55, o Dow Jones caía 0,27%, o S&P 500 recuava 0,11% e o Nasdaq 100 oscilava em baixa de 0,15%.

Acompanhe tudo sobre:Açõesbolsas-de-valoresDólarIbovespa

Mais de Invest

Fundador do Spotify, Daniel Ek, deixa cargo de CEO

Avião sem janela é a grande aposta desta startup americana; entenda como funciona

Wall Street opera em queda com risco de paralisação do governo dos EUA

Risco idiossincrático: o que é e como reduzir com diversificação

Mais na Exame

Mundo

Talibã corta a internet do Afeganistão inteiro pelo 2º dia e voos são cancelados

Brasil

Polícia Civil desmantela fábrica clandestina de bebidas adulteradas com metanol em Americana

Mercados

Fundador do Spotify, Daniel Ek, deixa cargo de CEO

Exame IN

Dono da Nvidia acorda às 4h há 30 anos – e acha que seu negócio vai quebrar em 30 dias