Dólar fecha estável com paralisação do governo dos EUA, mas recua 1,8% em setembro

O dólar à vista fechou a sessão desta terça-feira, 30, próximo à estabilidade, com alta de 0,01% a R$ 5,323, depois de oscilar entre R$ 5,304 e R$ 5,333. No mês, no entanto, a divisa acumula queda de 1,81%, enquanto no trimestre, registra baixa de 2,02%. No ano, o dólar cai 13,87%.

O dólar passou a sessão alternando entre movimentos. De um lado, a disputa técnica pela definição da Ptax de fechamento do mês e do trimestre aumentou a volatilidade, com investidores comprados e vendidos ajustando posições para limitar perdas.

Por outro lado, o cenário internacional seguiu positivo para as moedas emergentes: o risco de um shutdown (paralisação) do governo americano, a expectativa de novos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e os sinais persistentes de fragilidade no mercado de trabalho americano pressionaram a moeda para baixo no exterior.

"No Brasil, o quadro doméstico deu suporte ao real, com a Selic elevada aliada à comunicação firme do Banco Central no sentido de ancorar as expectativas de inflação com a manutenção da taxa de juros ainda em patamares restritivos", diz Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

O mercado também repercute o Relatório Jolts, com a abertura de vagas de emprego de agosto. Segundo o Departamento do Trabalho americano, agosto mostrou a abertura de 7,227 milhões de vagas, de 7,208 milhões (revisado de 7,181 milhões). O consenso era de 7,2 milhões.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.