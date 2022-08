Ibovespa hoje: Bolsa opera estável entre alta no exterior e queda de commodities

O Ibovespa opera estável nesta terça-feira, 30, descolado do movimento positivo das bolsas de Wall Street. A melhora do humor em Nova York no ocorre após dois pregões de queda por perspectivas de uma abordagem mais dura do Federal Reserve no combate à inflação americana.

Por outro lado, a desvalorização de commodities no exterior cobra um preço caro ao mercado brasileiro, dada a participação de empresas do setor no índice. A Petrobras, que ajudou a impedir a queda do Ibovespa na véspera, hoje, lidera as perdas. A queda segue a depreciação do petróleo brent, referência para a política de preços da empresa. A commodity cai mais de 3%, perdendo a marca de US$ 100.

O tom negativo é endossado pelos papéis da Vale, que recuam mais de 1%, após desvalorização do minério de ferro na Ásia. O metal fechou abaixo de US$ 100 por tonelada pela primeira vez em cinco semanas, segundo a Bloomberg, pelo maior pessimismo com a atividade industrial da China.