Ibovespa opera em queda de 0,3%; dólar sobe a R$5,68

O Ibovespa abriu em baixa nesta quarta-feira, 28, após um dia de ganhos na terça-feira. Por volta das 10h50, o índice registrava queda de 0,3%, aos 139.117 pontos.

Na véspera, com a volta dos negócios em Wall Street depois do feriado Memorial Day, o índice fechou em alta de 1,02%, aos 139.541 pontos, voltando a flertar com o patamar dos 140 mil.

Nos Estados Unidos, as bolsas operam próximas da estabilidade, à espera da ata da última reunião do Fed, que será divulgada às 15h. O Dow Jones sobe 0,1%, o Nasdaq sobe 0,02% e o S&P 500 ganha 0,05%. Na terça, o Dow Jones fechou em alta de 1,8%, o S&P 500 avançou 2% e o Nasdaq subiu 2,5%.

Ibovespa hoje

IBOV: - 0,3%, aos 139.117 pontos

Dólar hoje: +0,74%, a R$5,6840

No radar hoje

A agenda econômica brasileira ganha protagonismo nesta quarta-feira, 28, com a divulgação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), às 15h30, que deve mostrar recuperação na geração de empregos formais em abril, após forte retração em março. Às 16h, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, dará entrevista para comentar os números.

No cenário político, a crise envolvendo o IOF segue pressionando o governo. O setor privado intensifica as cobranças, enquanto projetos de decreto legislativo ganham força no Congresso para derrubar medidas fiscais da Fazenda.

Além disso, a agenda inclui indicadores importantes: às 14h30, o Banco Central do Brasil divulga o fluxo cambial semanal e o Tesouro publica o relatório mensal da dívida pública de abril.

O pedido de recuperação judicial da Azul nos Estados Unidos também é destaque hoje.

No exterior, a atenção se volta para a ata da última reunião do Federal Reserve, que será divulgada às 15h (horário de Brasília).

Na agenda corporativa, o principal foco está no balanço da Nvidia, que será publicado após o fechamento das bolsas. Analistas mais otimistas apostam que os resultados da gigante de tecnologia podem impulsionar um novo rali das ações americanas, ampliando a alta recente. A Salesforce também divulgará seus números.

Mercados internacionais

Os mercados internacionais operam sem direção definida na manhã desta quarta-feira, 28.

Na Ásia, as bolsas fecharam sem tendência clara. No Japão, os índices Nikkei 225 e Topix encerraram o pregão praticamente estáveis. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,25%, enquanto o índice de small caps Kosdaq avançou 0,23%. Na China, o CSI 300 terminou o dia estável, e o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,55%.

Por volta das 10h40, horário de Brasília, os mercados europeus operam em baixa. O índice Stoxx 600 cai 0,35%. O FTSE 100, de Londres, recua 0,15%, o CAC 40, de Paris, cai 0,1%, e o DAX, da Alemanha — que bateu recorde na véspera — registra queda de 0,47%.