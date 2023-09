Ibovespa agora: bolsa opera em alta de olho no exterior e na agenda de Campos Neto

O Ibovespa desta quarta-feira, 27, opera em alta, após voltar à casa dos 114 mil pontos na véspera. No Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem uma agenda cheia de encontros políticos. Já no exterior, a imprevisibilidade dos juros nos Estados Unidos segue na mira dos investidores, porém avanços com o orçamento do país trouxe alívio aos mercados. Na China, novos estímulos econômicos foram anunciados e deram gás ao minério de ferro.

Em Brasília, desde às 9h, o presidente do BC se reúne com a Comissão de Finanças e Tributação (CFT), na Câmara dos Deputados, onde deve dar esclarecimentos sobre um erro contábil no fluxo cambial, divulgado em janeiro pela instituição. Além disso, Campos Neto apresentará aos parlamentares os detalhes sobre o processo de redução dos juros.

No final do dia, às 17h30, ele tem o seu primeiro encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além do mandatário, estará presente na reunião o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A pauta da discussão também é sobre o ciclo de cortes na Selic.

Ibovespa agora

IBOV: +0,33%, aos 114.574 pontos.

Nos EUA, o impasse entre Republicanos e Democratas teve trégua quanto ao orçamento do país. O Senado apresentou um projeto de lei que não deixará os cofres do governo vazios até meados de novembro, evitando o bloqueio fiscal. Ainda assim, as sinalizações do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de que as taxas de juros poderão ser mantidas altas segue mantendo investidores cautelosos.

Leia mais:

Do outro lado do mundo, o banco central chinês anunciou novas medidas de estímulo econômico. Desta vez, o foco é no setor imobiliário, com a redução de pagamentos iniciais de financiamentos bem como de hipotecas.

Esse fato ajudou a impulsionar o minério de ferro, em um dia que novos desdobramentos da Evergrande poderiam impactar negativamente a commodity. Com isso, o minério na bolsa de Dalian fechou com alta 0,59%, com a tonelada cotada a 846,50 iuanes - aproximadamente US$ 115,80.

Entre os ativos do índice, antes da abertura do pregão, a Gol (GOLL4) que concluiu a repactuação de debêntures. No refinanciamento, o valor de aproximadamente R$ 1000 milhões será amortizado neste mês, enquanto cerca de R$ 900 milhões serão em 30 parcelas até 2026.

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em alta. Nesta quarta, a moeda americana sobe 0,58% a R$ 5,015. Na última terça, o dólar fechou em alta de 0,42%, cotado a R$ 4,987.

Maiores altas do Ibovespa

CVC ( CVCB3 ): +5%

Assaí (ASAI3 ) : +3,34%

PetroRecôncavo (RECV3) : +3,05%

Maiores quedas do Ibovespa

Casas Bahia ( BHIA3 ) : -2,88%

Azul ( AZUL4 ) : -2,73%

Magazine Luiza (MGLU3) : -2, 64%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.