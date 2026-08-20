Leilão oferece motos de luxo com descontos de até 30%; veja como participar

A Copart realiza no próximo sábado, 22, um leilão online exclusivo de motocicletas, com modelos de marcas como BMW, Ducati, Triumph, Honda, Yamaha, Kawasaki e Suzuki. O evento reúne opções para diferentes perfis de compradores, desde motos voltadas ao uso urbano até modelos de maior cilindrada. De acordo com os organizadores, os descontos chegam a 30% em relação à Tabela Fipe.

Entre os lotes disponíveis estão uma Ducati Scrambler 2024, com valor de referência de R$ 62.874 na Tabela Fipe, e uma BMW R 1250 2020, avaliada em R$ 84.875. Também fazem parte do leilão uma Yamaha MT-09 2020, com referência de R$ 49.994, uma Honda NC 750X 2023, de R$ 50.923, e uma Triumph Trident 2025, avaliada em R$ 46.333.

Para quem procura modelos mais acessíveis, há uma Yamaha NMAX 2024, com valor de referência de R$ 19.442, uma Honda CG 160 2024, de R$ 17.781, e uma Honda PCX 2020, avaliada em R$ 15.406.

O leilão também inclui uma Kawasaki Versys 2018, de R$ 36.680, uma BMW F 850 2022, de R$ 59.289, uma Suzuki Burgman 2019, com referência de R$ 42.900, e uma Honda XRE Sahara 300 2026, avaliada em R$ 33.055.

As motocicletas disponíveis no leilão têm diferentes origens, incluindo seguradoras, financeiras, locadoras, frotistas e pessoas físicas.

O leilão ocorre num momento em que o mercado de motocicletas ganhou espaço nos leilões no primeiro semestre de 2026. Segundo levantamento da Copart, as vendas de motos nessa modalidade cresceram 10% no período.

Como participar do leilão

O leilão será realizado pela internet e pode ser acompanhado por participantes de qualquer região do país. Para dar lances, é necessário fazer um cadastro na plataforma da Copart e apresentar documentos como CPF, RG, CNH e comprovante de residência. Pessoas físicas maiores de idade e empresas podem participar.

O passo a passo é: