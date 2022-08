Ibovespa hoje: bolsa opera em leve alta com IPCA e exterior no radar

O Ibovespa sobe nesta quarta-feira, 24, com investidores atentos a dados de inflação e à maior fraqueza do mercado internacional.

Ibovespa: + 0,68%, 113.624 pontos

O desempenho da bolsa brasileira, ainda que tímido, volta a superar o de índices americanos, que abriram sem uma direção definida, à espera do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em sua participação no Simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira, 26. Investidores esperam que Powell mude a narrativa da última decisão de juros, indicando maior firmeza no controle da inflação americana.

No Brasil, o IPCA-15 divulgado pelo IBGE nesta manhã confirmou a deflação esperada para a primeira quinzena de agosto, com queda da inflação mensal em 0,73%. O consenso da Bloomberg para o dado desta manhã, porém, era de uma deflação ainda mais forte, de 0,83%. Na comparação anual, o IPCA-15 caiu de 11,39% para 9,60%.

"A deflação saiu um pouco menor do que o mercado esperava, mas, ainda assim, é enorme. A queda está muito ligada aos combustíveis e, portanto, já era esperada. No acumulado de 12 meses ainda está péssimo, mas já saiu do nível de dois dígitos", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. A inflação de transportes, beneficiada por medidas tributárias e pela queda do petróleo no período, caiu 5,24%.

Ações em destaque

Ações de empresas de crescimento, com retornos projetados o longo prazo, e mais dependentes da atividade local estão entre as que mais se beneficiam do arrefecimento da inflação.

A Magazine Luiza, que vem despontando nas últimas sessões, volta a liderar os ganhos do Ibovespa nesta quarta, saltando quase 10%. Os papéis já acumulam mais de 50% de alta em um mês. Outras varejistas aparecem na sequência, com altas de mais de 6%.

CVC, Méliuz, Natura, Positivo e Petz também estão entre os maiores ganhos do pregão.

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, as da Petrobras contribuem com a alta do índice, seguindo a valorização do petróleo no exterior. A commodity voltou a ser negociada acima de US$ 100, com rumores sobre corte de produção da OPEP+ e estoques abaixo do esperado nos Estados Unidos. Petrolíferas privadas também sobem nesta quarta.