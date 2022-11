Ibovespa hoje: bolsa cai e dólar sobe em meio a ruídos políticos

O Ibovespa recua e o dólar avança nesta quarta-feira, 23, com investidores precificando o aumento das incertezas após o Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro, levantar questionamentos sobre o processo eleitoral. O PL tenta invalidar 279.336 urnas por supostas "desconformidades de mau funcionamento". O TSE deu 24 horas para que o partido fornaça as informações detalhadas sobre as alegações.

Ibovespa: - 0,66%, 108.377 pontos

Dólar: + 0,28%, R$ 5,394

"Qualquer questionamento ao processo eleitoral é negativo. As 24 horas se completam hoje. Mas o mais importante é se concentrar na discussão do fiscal, da PEC de Transição", disse Leonardo Paiva economista do BTG Pactual.

A expectativa é de que o texto final da PEC seja apresentada nesta quarta. Na minuta da PEC entregue pela equipe de transição na semana passada, previa-se cerca de R$ 200 bilhões extra-teto, com o Bolsa Família deixado de fora do teto por tempo indeterminado.

Exterior em alta

O tom é ligeriamente melhor no mercado internacional, onde as bolsas operam próximas da estabilidade à espera da ata do FOMC, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed). O documento, que será divulgado às 16h (de Brasília), deve trazer detalhes sobre a quarta alta de juro de 0,75 ponto percentual e visão de seus membros para as próximas decisões.

"Todos os olhos estão voltados para a ata do FOMC, o grande evento antes de um resto de semana mais calmo, quando os Estados Unidos entram no feriado de Ação de Graças", pontuaram estrategistas do banco europeu ING em relatório. Segundo eles, o mercado espera por sinais de que o plano de manter os juros altos por mais tempo "está vinculado à dinâmica de curto prazo dos Índices de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês)."

Sendo assim, o CPI mais fraco de outubro, divulgado após a última reunião do Fed, confirmaria uma alta de juros mais branda para a próxima decisão, prevista para dezembro, passando de 0, 75 ponto percentual (p.p.) para 0,50 p.p. de alta. As curvas de juros americanas ainda precificam mais de 25% de chance de mais uma elevação de 0,75 p.p. na última reunião do ano, segundo monitor de probabilidades do CME Group.