Ibovespa agora: bolsa opera em queda com exterior no radar; PETR4 e VALE3 em queda

A semana começa em baixa no Ibovespa. Nesta segunda-feira, 23, a bolsa opera com queda de 0,52% visto a aversão ao risco nos mercados internacionais. Pelo mundo, investidores observam os treasuries americanos atingirem novas máximas. Junto a isso, o conflito entre Israel e o Hamas ganha novos capítulos com novos ataques à Faixa de Gaza e a entrada da ajuda humanitária. Entre nossos vizinhos, a disputa presidencial na Argentina terá segundo turno.

Por aqui, antes da abertura do mercado, o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, mudou a sua projeção para o produto interno bruto (PIB) deste ano. O indicador teve um leve recuo, passando de 2,92% para 2,90%. Considerando apenas as 75 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2023 continuou em 2,90%.

Ibovespa agora

IBOV: -0,22%, aos 112.902 pontos.

Fora daqui, os investidores permanecem avessos ao risco. Nos Estados Unidos, as treasuries renovaram as máximas, sobretudo o título de dez anos, que atingiu uma rentabilidade acima de 5%. A disparada ocorre em meio às incertezas quanto à manutenção da taxa de juro elevada no país por parte do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Por lá, a política monetária busca segurar a inflação.

Mais uma incerteza que tem força para abalar os mercados é a guerra entre Israel e o Hamas. No sábado, a ajuda humanitária chegou à Gaza pela primeira vez desde o início do conflito. Contudo, no domingo, Israel intensificou os bombardeios na região antes da incursão terrestre. O principal temor é de que a guerra escale e outros países se juntem ao conflito.

Outro fato que está no radar dos investidores é a repercussão do resultado do primeiro turno das eleições na Argentina. Por lá, uma das grandes surpresas foi o fato de Javier Milei, candidato que liderou as pesquisas eleitorais, ter ficado na segunda posição. O deputado ultraliberal irá disputar o segundo turno junto com o atual ministro da Economia, Sérgio Massa.

Petrobrás (PETR3;PETR4)

Entre as commodities, o petróleo opera em baixa nesta segunda. O barril do Brent cai 0,75%, cotado a US% 91,47, enquanto o WTI tem queda de 0,81%, a US$ 87,33. Também por conta da matéria-prima, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) lideram as quedas do Ibovespa hoje, recuando 3,11% e 3,33%, respectivamente. Outro fato que pesa para a queda da estatal é o anúncio de revisão do estatuto social.

VALE (VALE3)

Outra commodity em baixa é o minério de ferro, que na bolsa de Dalian, na China, recuou 2,45%, a 835 ienes (cerca de US$ 114,15). Diante disso, a Vale (VALE3) recua 0,72% no início do pregão de hoje.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em estabilidade. Nesta segunda, a moeda americana sobe 0,17%, a R$ 5,040. Na última sexta, o dólar fechou em queda de 0,43%, cotado a R$ 5,031.

Maiores altas do Ibovespa

BRF ( BRFS3 ): +1,66%

Alpargatas ( ALPA4 ): +1,23%

MRV (MRVE3): +1,21

Maiores quedas do Ibovespa

Petrobras PN ( PETR4 ) : -3,35%

Petrobras ON ( PETR3 ) : -3,16%

CVC (CVCB3) : -2,39%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.