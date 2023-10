Rendimento de título dos Estados Unidos supera 5% pela primeira vez em 16 anos

O rendimento do título do Tesouro americano com vencimento em 10 anos passou a marca dos 5% nesta segunda-feira, 23, pela primeira vez desde 2007. Desde maio, o rendimento dos títulos de dez anos saltaram 45%, ou 1,6 ponto percentual. Bolsas internacionais recuam neste início de semana, enquanto o dólar sobe contra moedas emergentes.

A alta do rendimento do título de dez anos ocorre em meio às expectativas de que o Federal Reserve (Fed) mantenha o juro elevado por mais tempo nos Estados Unidos, na tentativa de esfriar a economia americana e, consequentemente, a inflação.

Com o rendimento dos títulos de 10 anos entrando na casa dos 5%, parte dos bancos já recomendam a seus clientes a compra dos títulos. Esse é o caso do Morgan Stanley. Analistas da Gavekal Research, porém, acreditam que o momento é de esperar o rendimento subir ainda mais.

Efeitos e motivos por trás da alta dos rendimentos

Os títulos americanos são considerados os mais seguros do mundo. Quanto mais alto seu rendimento, portanto, menos dinheiro sobra para investimentos mais arriscados, como ações e títulos de mercados emergentes.

Como pano de fundo das últimas altas dos rendimentos estiveram as falas do presidente do Fed, Jerome Powell. Em discurso na semana passada, Powell afirmou que continuaria firme na luta para voltar a inflação para a meta. Para o mercado, o sinal foi de que as taxas de juros não deverão cair tão cedo.

Investidores ainda esperam que o início do ciclo de queda comece em 2024. Mas, se o mercado deixar de precificar cortes para o ano que vem, a aversão ao risco deve piorar ainda mais no mercado, segundo o Bank of America.