Ajuda chega a Gaza pela primeira vez desde o início da guerra Israel-Hamas

O Egito começou a mobilizar ajuda para Gaza pela primeira vez desde que a guerra Israel-Hamas eclodiu há duas semanas, atendendo a uma demanda dos líderes dos EUA, da Europa e dos árabes, à medida que a situação humanitária no território sitiado piora.

Cerca de 20 caminhões começaram a cruzar o posto fronteiriço de Rafah na manhã de sábado, informou o canal de TV egípcio Extra News. Autoridades palestinas disseram que carregavam remédios e quantidades limitadas de alimentos, como atum enlatado e macarrão.

“Este é um primeiro passo importante que irá aliviar o sofrimento de pessoas inocentes”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter. “Meus agradecimentos a todos os envolvidos que tornaram isso possível.”

O Programa Mundial de Alimentos disse que o comboio transportava 60 toneladas de alimentos. O organismo das Nações Unidas disse que tinha outras 930 toneladas métricas de alimentos de emergência em Rafah ou perto dela, prontos para serem levados para Gaza sempre que o acesso for permitido novamente.

O desenvolvimento ocorreu pouco antes de o Egito abrir um comitê de crise no Cairo. Participaram os líderes da Itália, Catar, Emirados Árabes Unidos, Jordânia e África do Sul, bem como altos funcionários da União Europeia, Turquia e China. Muitas das autoridades árabes reiteraram os apelos à desescalada enquanto Israel continua os seus ataques aéreos sobre Gaza e se prepara para uma ofensiva terrestre.

Não se esperava a presença de altos funcionários de Israel ou dos EUA. Nem ninguém do Hamas, que é apoiado pelo Irã e designado como grupo terrorista pelos EUA e pela UE.

Israel deixou claro que não concordará com um cessar-fogo, uma posição apoiada por grandes aliados como os EUA e o Reino Unido.

O Egito emergiu como um actor-chave à medida que as potências mundiais procuram garantir que Gaza receba provisões de água, alimentos e energia. Israel colocou o enclave sob cerco total depois que o Hamas, que governa Gaza, enviou militantes ao sul de Israel em 7 de outubro, matando cerca de 1.400 pessoas.

O Presidente Abdel-Fattah El-Sisi rejeitou a ideia de acolher refugiados palestinianos, alegando que isso poderia permitir a entrada de combatentes do Hamas no Egito. Ele e outros líderes árabes também disseram que a deslocação de pessoas de Gaza acabaria com as esperanças de uma solução de dois Estados entre Israel e os palestinianos.

No sábado, na comitê, ele disse que os lados em conflito deveriam negociar e citou Israel a avançar em direção a um acordo de paz com os palestinos. Seus comentários seguem a diplomacia frenética dos EUA e da Europa na semana passada. Enviaram vários responsáveis ​​aos países árabes para angariar apoio a Israel e impedir que a violência se espalhe para além de Gaza.

“A mensagem que o mundo árabe ouve é alta e clara: as vidas palestinianas importam menos do que as israelitas”, disse o rei Abdullah II da Jordânia no Cairo. “Essa é uma mensagem muito, muito perigosa. E as consequências da contínua apatia e inacção internacional serão catastróficas – para todos nós.”

Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, que governa os palestinos na Cisjordânia, fez comentários semelhantes.

Culpa comercial

A abertura de Rafah, a única passagem fronteiriça não israelita de Gaza, foi complicada pela necessidade de o Egito, Israel e o Hamas concordarem para que isso acontecesse. O Egito e Israel culparam-se mutuamente e ao Hamas pelo facto de Rafah ter permanecido fechado até agora.

Não está claro por quanto tempo a passagem estará aberta e se os estrangeiros poderão sair. A embaixada dos EUA em Israel disse que os cidadãos americanos poderão ter a chance de partir no sábado. Ainda assim, alertou que a situação era fluida e caótica.

“Não sabemos quanto tempo permanecerá aberto para cidadãos estrangeiros saírem de Gaza”, disse a embaixada enquanto a passagem de Rafah ainda estava fechada. “Prevemos que muitas pessoas tentariam atravessar caso a fronteira fosse aberta, e os cidadãos dos EUA que tentassem entrar no Egito deveriam esperar um ambiente potencialmente caótico e desordenado.”

Mais de 2 milhões de pessoas vivem em Gaza, que tem sofrido escassez de alimentos, electricidade e água desde que Israel implementou o seu bloqueio.

Centenas de trabalhadores humanitários e voluntários aguardam no lado egípcio da fronteira, na expectativa de serem autorizados a entrar em Gaza. Alguns, vestidos com camisetas pretas, organizaram protestos para lamentar os palestinos que perderam as suas vidas.