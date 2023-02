Ibovespa hoje: bolsa segue recuperação no exterior após sequência negativa em NY

O Ibovespa avança nesta quinta-feira, 23, seguindo o ambiente de recuperação no exterior. O movimento se firmou após ser divulgado nos Estados Unidos a primeira revisão do PIB do quarto trimestre.

Ibovespa: + 1,27%, 108.511 pontos

O crescimento foi ajustado para baixo, de 2,9% para 2,7%. A pressão inflacionária, no entanto, foi revisada para cima, com o núcleo do Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) do trimestre passando de 3,9% para 4,2%. Os números ainda passarão por uma segunda e última revisão.

Nos Estados Unidos, os principais índices ações abriram em alta, após o S&P 500 sofrer quatro pregões seguidos em queda.

As revisões foram apresentadas após os últimos dados de atividade econômica e inflação terem superado as estimativas do mercado, gerando maior preocupação sobre o quão duro será o Federal Reserve (Fed) na condução das taxas de juros.

Na tarde de ontem, 22, foi divulgada a ata da última decisão do Fed. A surpresa ficou com a divisão entre seus membros quanto ao ritmo da alta de juros, segundo Paulo Gala, economista-chefe do banco Master. "Alguns diretores queriam uma alta de 0,50 ponto percentual. O Fed não está fechado sobre qual caminho seguir", comentou em morning call.

O economista ainda chamou atenção para os títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos (T-10). Apesar da recuperação de Wall Street, o rendimento do T-10 é negociado no maior patamar desde novembro, com investidores precificando juros mais altos nos Estados Unidos. O efeito da alta é sentido especialmente no mercado de câmbio, com o dólar se valorizando perante as principais moedas emergentes. A exceção é o real, que apresenta leve ganho contra a divisa americana nesta quinta.

Petrobras e bancos puxam alta

Na bolsa, a alta do Ibovespa é puxada pelas ações de bancos e da Petrobras. A estatal acompanha a alta do petróleo, que voltou a subir após dois dias de perdas. Entre as maiores altas estão as ações da Totvs e Natura.

Petrobras ( PETR4 ): + 2,45%

): + 2,45% Itaú (ITUB4): + 2,45%

Frigoríficos e o susto com vaca louca

Frigoríficos, que estiveram na ponta negativa no último pregão, operam sem uma direção definida nesta quinta, com investidores avaliando a gravidade do caso de vaca louca registrado no Pará. Exportações para a China foram suspensas por precaução.

JBS (JBSS3): + 2,68%

Marfrig ( MRFG3 ): - 2,39%

): - 2,39% BRF (BRFS3): - 1,88%

A Minerva, mais dependente das vendas de carne para China, chegou a desabar 8% no último pregão. Nesta quinta, são negociados próximos da estabilidade, com investidores à espera de seu resultado do quarto trimestre. O balanço será divulgado nesta noite, após o fechamento do mercado.

Minerva (BEEF3): + 0,26%

A previsão de analistas é de que a companhia apresente números mais fracos. "Esperamos um trimestre mais ameno. Os preços mais baixos de exportação da carne bovina brasileira (-13% t/t) devem prejudicar o ritmo da receita, também impactados por volumes sequencialmente mais fracos. Embora ainda esperemos que os volumes do 4T22 e os preços denominados em dólar sejam mais altos na comparação anual, a valorização do real [no período] deve cobrar seu preço", avaliou o BTG Pactual em relatório.